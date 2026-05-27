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Pix fora do ar? Clientes relatam instabilidade em pelo menos oito bancos

Reclamações começaram na manhã desta quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:55

Pix
Pix Crédito: Reprodução

Clientes de pelo menos oito bancos fizeram reclamações sobre a instabilidade do Pix nesta quarta-feira (27).

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora serviços online, houve um aumento de queixas a partir das 7h56. Em seis horas, o sistema contabilizou 1.766 ocorrências.

O Pix é patrimônio nacional

o Pix caiu no gosto popular por Bruno Peres/Agência Brasil
Para os mimos por Reprodução
Para o docinho no intervalo do trabalho por Divulgação
Para o costumeiro carinho entre avós e netos por Freepik
Para os pequenos serviços por Imagem: White bear studio | Shutterstock
1 de 5
o Pix caiu no gosto popular por Bruno Peres/Agência Brasil

Na redes sociais, os clientes postaram reclamações. Algumas delas foram: "O Pix pro Nubank está fora do ar?", "Não estou conseguindo fazer Pix no Bradesco, está fora do ar?" e "Alguém mais com problemas para fazer Pix hoje?".

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Segundo o Downdetector, os bancos com maiores reclamações são: NuBank, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, C6 Bank e Inter.

Novas regras de segurança do Pix

Desde 2 de fevereiro de 2026, o sistema de pagamentos instantâneos passou a operar com novas ferramentas voltadas ao combate de golpes eletrônicos e fraudes financeiras.

As medidas fortalecem o chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para facilitar o bloqueio e a recuperação de valores enviados em situações suspeitas, como golpes digitais, extorsões e fraudes por engenharia social.

Com as novas regras, instituições financeiras passaram a ter autorização para bloquear preventivamente valores considerados suspeitos por até 11 dias enquanto a operação é analisada.

O sistema também ampliou a capacidade de rastreamento do caminho do dinheiro entre contas bancárias, permitindo identificar redes usadas em crimes financeiros de maneira mais rápida.

A mudança acontece após a explosão de golpes envolvendo Pix nos últimos anos. Apesar disso, especialistas reforçam que receber uma transferência não significa, automaticamente, estar sob investigação.

Tags:

Brasil Economia

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