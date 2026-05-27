POLÍCIA

Pedreiros são mortos por PMs que confundiram tripé com fuzil

Caso aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:34

Caso aconteceu em São Gonçalo Crédito: O São Gonçalo

ois pedreiros foram mortos a tiros pela Polícia Militar no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com testemunhas, as vítimas, identificadas como Marcelo da Cruz Silva e Edivan Felipe de Assis, eram trabalhadores da construção civil.

Segundo informações da TV Globo, os militares teriam confundido as ferramentas dos trabalhadores com fuzis. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Pela manhã, diversas pessoas fecharam pistas da BR-101 e da RJ-104, rodovias que passam pelo entorno da região, em protesto contra as mortes.

Ainda segundo o jornal O Globo, pelo menos três ônibus foram usados como barricadas, de acordo com a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove).

A tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, afirmou, em entrevista à TV Globo, que a perícia irá esclarecer as circunstâncias das mortes.