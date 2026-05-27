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Pedreiros são mortos por PMs que confundiram tripé com fuzil

Caso aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:34

Caso aconteceu em São Gonçalo
Caso aconteceu em São Gonçalo Crédito: O São Gonçalo

ois pedreiros foram mortos a tiros pela Polícia Militar no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com testemunhas, as vítimas, identificadas como Marcelo da Cruz Silva e Edivan Felipe de Assis, eram trabalhadores da construção civil.

Segundo informações da TV Globo, os militares teriam confundido as ferramentas dos trabalhadores com fuzis. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Pela manhã, diversas pessoas fecharam pistas da BR-101 e da RJ-104, rodovias que passam pelo entorno da região, em protesto contra as mortes.

Ainda segundo o jornal O Globo, pelo menos três ônibus foram usados como barricadas, de acordo com a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove).

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A tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, afirmou, em entrevista à TV Globo, que a perícia irá esclarecer as circunstâncias das mortes.

Cláudia explicou que a operação que terminou com a morte dos pedreiros ocorreu para dar apoio a uma empresa de telefonia, que precisaria entrar em uma área conflagrada para remover duas torres. “Toda a transparência em relação a esse caso será dada tanto pela Polícia Civil, que investiga o caso, quanto pela Polícia Militar”, disse.

Tags:

rio de Janeiro Pedreiros

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