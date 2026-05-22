FESTA

Trivela retorna a Salvador e promete noite de nostalgia, emoção e axé no Centro de Convenções

Evento acontecerá no dia 24 de outubro

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:51

Durval Lelys Crédito: Rapha Urjais

Após anos longe da capital baiana, a Trivela está de volta a Salvador. O reencontro acontece no dia 24 de outubro, no Centro de Convenções Salvador, reunindo fãs de diferentes gerações em uma celebração marcada pela música. A festa será comandada por Durval Lelys, ícone da música baiana e do Carnaval nacional. Os ingressos já estão disponíveis pela Bilheteria Digital.

Criada no fim da década de 1990, a Trivela se consolidou como pioneira entre as grandes labels de entretenimento do país e revolucionou o universo das micaretas. Mais do que uma festa, o projeto se tornou símbolo de liberdade, alegria e conexão entre artista e público, embalando histórias, amizades e romances ao som dos grandes sucessos do Asa de Águia.

O evento nasceu em 1998, em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, com uma proposta inovadora liderada por Durval Lelys: um trio elétrico em formato de caravela, puxado por trator, pensado para “navegar” em meio ao público. A ideia rapidamente conquistou o país e transformou a Trivela em um fenômeno nacional, passando por diversas cidades e reunindo multidões apaixonadas pelo universo do Asa.

Nos anos 2000, a Trivela ultrapassou o status de micareta e virou referência no entretenimento brasileiro. Para muitos foliões, o evento representava pertencimento e emoção, embalado por canções que marcaram época, como “Quebra Aê”, “Tôa Tôa”, “Dança do Vampiro”, “Pra Lá de Bragadá”, “Vale Night”, “Não Tem Lua” e “O Que Tem Que Ser Será”.

Em 2025, o projeto voltou ao circuito nacional em uma versão repaginada, com estrutura mais moderna, tecnológica e conectada às novas experiências do entretenimento. As edições realizadas em Natal e no Rio de Janeiro reacenderam a memória afetiva do público e mostraram a força da marca, que segue viva entre os fãs do axé.