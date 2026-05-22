INVESTIGAÇÃO

Carga de café avaliada em R$ 50 mil é localizada após furto na Bahia

Ocorrência foi registrada em Eunápolis, no sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:50

Carga foi recuperada por policiais civis no sul da Bahia Crédito: Divulgação

Uma carga de café avaliada em cerca de R$ 50 mil foi recuperada após ser furtada de propriedades rurais da região de Eunápolis, no sul da Bahia, na quinta-feira (21). Um homem que transportava o material foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

As ações tiveram início após registros de furtos de sacas de café em fazendas da região. A partir da análise de imagens e levantamentos de inteligência, os policiais identificaram um veículo suspeito de envolvimento na movimentação da carga roubada.

As equipes localizaram uma propriedade rural em Santa Cruz Cabrália, onde foram encontradas cerca de 110 sacas de café armazenadas. Durante a ação, o suspeito, de 33 anos, chegou ao local conduzindo o veículo já monitorado, transportando aproximadamente 16 sacas de café.

Outro veículo também foi visto no local levando quantidade adicional do produto. Questionado sobre a origem da carga, o homem afirmou ter adquirido o material por valor abaixo do mercado. A versão apresentada será apurada no decorrer das investigações, segundo a Polícia Civil.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. O veículo utilizado e parte da carga recuperada serão devolvidos aos proprietários. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.