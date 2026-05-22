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Bahia é líder em infração de trânsito que prevê multa de R$ 1,4 mil

Estado também ocupa a primeira posição nos índices de mortes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:18

Confira os radares na BR-324
Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Bahia é o estado que mais registrou infrações por ultrapassagem proibida em rodovias federais em 2025, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados neste mês. Foram 30.858 autuações nas vias que cortam as cidades baianas. 

O estado registrou 192 sinistros de trânsito provocados por ultrapassagem proibida, que deixaram 292 feridos e 64 mortes, número que também coloca a Bahia com a maior quantidade de óbitos do país por essa causa. Nos primeiros quatro meses deste ano já foram registrados 63 sinistros e 18 mortes. 

"Muitos dos acidentes fatais decorrem de colisões frontais que foram provocadas por ultrapassagens realizadas de maneira inadequada, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário", alerta a PRF. 

A multa para ultrapassagem forçada, quando o motorista obriga outro veículo a ir para o acostamento ou frear bruscamente, é de R$ 2.934,70 e gera suspensão da habilitação. Já para ultrapassagem em local proibido, a multa é de R$ 1.467,35 e sete pontos na carteira. 

Rodovias baianas

Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT
Trecho analisado na Bahia representa 8,1% do total pesquisado no Brasil por Google Streetview
BR-324 é uma das mais importantes do país por Divulgação/ViaBahia
Falta acostamento em 38,1% do trecho contemplado pela pesquisa na Bahia por Antônio Meira Jr.
BA-099 por Will Recarey/ Divulgação
PRF monitora deficiências das rodovias e comunica o DNIT por Divulgação/PRF
Monitoramento das rodovias é feito com uso de câmeras inteligentes por Divulgação/PRF-BA
PRF faz operação nas rodovias baianas por Divulgação
Ônibus interestadual tomba em rodovia baiana por Reprodução / TV Bahia
Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado por Divulgação
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Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT

Seguros

Na Bahia, o setor segurador pagou cerca de R$ 241,7 milhões em indenizações de seguro automóvel apenas nos dois primeiros meses de 2026. O valor representa crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

O vice-presidente do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (SindSeg BA/SE/TO), Alex Grabowski, faz o alerta. "Quando a imprudência eleva a severidade e a frequência dos acidentes, como vemos neste avanço de 6,3% nas indenizações, o custo operacional sobe e quem acaba penalizado é o cliente final, que enfrentará prêmios mais caros para manter sua proteção. O seguro protege o patrimônio, mas a prudência protege a vida e garante a sustentabilidade econômica para todos", afirma. 

O cenário baiano acompanha um contexto nacional de agravamento da violência no trânsito. O Carnaval de 2026 foi o mais letal da última década nas rodovias federais brasileiras. Dados da PRF apontam aumento de 52,9% no número de mortes em comparação ao mesmo período de 2025. 

Em nível nacional, o setor segurador desembolsou quase R$ 6 bilhões em indenizações do seguro automóvel entre janeiro e fevereiro de 2026, alta de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o impacto financeiro da maior frequência e severidade dos acidentes no trânsito brasileiro.

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