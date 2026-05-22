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Arena esportiva é inaugurada em Salvador após investimento de R$ 1,2 milhão

Capital baiana chega a marca de 99 campos de grama sintética

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:41

Novo campo inaugurado em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Foi inaugurado nesta sexta-feira (22) o 99º campo com grama sintética construído pela gestão municipal em Salvador. A Arena Oásis, como foi chamada, fica localizada em Cajazeiras V. O investimento para a construção do equipamento foi de R$ 1,2 milhão.

A arena foi entregue pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, com o intuito de incentivar o lazer, a formação de talentos e atividades ligadas a projetos sociais com crianças e adolescentes.

Inauguração da Arena Oásis, em Salvador 1 de 6

As obras abrangeram colocação de gramado sintético, alambrados, rede de proteção, muretas, arquibancada e vestiário, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade para os usuários.

“Arenas como essa têm permitido que milhares de jovens estejam distantes das drogas, do crime e da marginalidade. Essa era uma área abandonada e, se a Prefeitura não implantasse um equipamento como esse, aqui provavelmente poderia ser ocupada de forma irregular, e a comunidade perderia um importante espaço de lazer”, afirmou Bruno Reis.

O prefeito ressaltou ainda que a Arena Oásis integra um conjunto de ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento do esporte como ferramenta social.

“Muitas pessoas perguntam: prefeito, como é que a Prefeitura pode dar a sua contribuição para a segurança pública? Todo mundo sabe que o Estado é quem controla as polícias, mas nós ajudamos de forma subsidiária, com ações, programas e iniciativas como esses campos de grama sintética. São 99 inaugurados de 129 já prontos. Aqui em Salvador, o esporte é uma ferramenta de inclusão e transformação social”, acrescentou.

Antes da nova Arena Oásis, o antigo campo apresentava diversas poças de lama, chão irregular e ausência de estrutura adequada para partidas de futebol. Em períodos de chuva, a situação se agravava ainda mais, tornando o lugar praticamente inutilizável.

De acordo com o titular da Sempre, Júnior Magalhães, os campos com grama sintética do município têm papel importante não apenas no incentivo ao esporte, mas também na integração das comunidades.

“Além da prática esportiva, os campos com grama sintética se consolidam como espaços de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários, utilizados por moradores de diferentes faixas etárias para a realização de torneios, gincanas, apresentações e outras atividades coletivas”, destacou.