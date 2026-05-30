Alessandra Negrini mergulha na cultura baiana e visita terreiro de candomblé durante temporada em Salvador

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Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:39
Alessandra Negrini parece decidida a viver Salvador além dos sets de filmagem. Durante sua temporada na capital baiana para gravar o filme Veraneio, a atriz vem compartilhando nas redes sociais uma verdadeira imersão em diferentes vertentes da cultura local — da gastronomia às praias, passando pela música, pelo Centro Histórico e pelas tradições religiosas de matriz africana.
O registro mais recente mostrou a artista visitando um terreiro de candomblé e usando vestimentas tradicionais ligadas à religião. A publicação chamou atenção dos seguidores e reforçou o interesse da atriz em conhecer aspectos diversos da identidade cultural baiana. As fotos foram compartilhadas pelo pai de santo Paulo de Oliveira em seu perfil do Instagram. "Fotos e fatos reais. Axé", legendou ele.
Alessandra Negrini curte praia em Salvador
Nos últimos dias, Alessandra também apareceu circulando por pontos emblemáticos de Salvador, como o Pelourinho, Itapuã e o Porto da Barra. Em vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais, ela mostrou passeios pela cidade, experiências gastronômicas e momentos de descanso entre as gravações do longa.
Hospedada em Itapuã durante parte da passagem pela cidade, a atriz chegou a citar versos da clássica canção Tarde em Itapuã, eternizada por Vinicius de Moraes e Toquinho, enquanto mostrava a paisagem do bairro.
A agenda de Alessandra na Bahia também incluiu shows, caminhadas pelo Centro Histórico e contato com manifestações culturais que ajudam a explicar por que Salvador é considerada um dos principais centros da cultura afro-brasileira. O candomblé, por exemplo, faz parte da formação histórica e cultural da cidade e está presente em celebrações, festas populares e espaços tradicionais da capital e do Recôncavo baiano.
Em uma das publicações feitas durante a estadia, a atriz resumiu o entusiasmo com a experiência: “Nada como fazer um filme na Bahia”. A frase veio acompanhada de imagens que mostram justamente essa mistura entre trabalho e descoberta cultural que tem marcado sua passagem por Salvador.