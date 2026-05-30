IMERSÃO

Alessandra Negrini mergulha na cultura baiana e visita terreiro de candomblé durante temporada em Salvador

Entre gravações de filme, atriz tem explorado diferentes experiências da Bahia, passando por praias, ida ao Pelourinho, gastronomia, música e tradições de matriz africana

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:39

Alessandra Negrini com o pai de santo Paulo de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Alessandra Negrini parece decidida a viver Salvador além dos sets de filmagem. Durante sua temporada na capital baiana para gravar o filme Veraneio, a atriz vem compartilhando nas redes sociais uma verdadeira imersão em diferentes vertentes da cultura local — da gastronomia às praias, passando pela música, pelo Centro Histórico e pelas tradições religiosas de matriz africana.

O registro mais recente mostrou a artista visitando um terreiro de candomblé e usando vestimentas tradicionais ligadas à religião. A publicação chamou atenção dos seguidores e reforçou o interesse da atriz em conhecer aspectos diversos da identidade cultural baiana. As fotos foram compartilhadas pelo pai de santo Paulo de Oliveira em seu perfil do Instagram. "Fotos e fatos reais. Axé", legendou ele.

Alessandra Negrini curte praia em Salvador 1 de 3

Nos últimos dias, Alessandra também apareceu circulando por pontos emblemáticos de Salvador, como o Pelourinho, Itapuã e o Porto da Barra. Em vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais, ela mostrou passeios pela cidade, experiências gastronômicas e momentos de descanso entre as gravações do longa.

Hospedada em Itapuã durante parte da passagem pela cidade, a atriz chegou a citar versos da clássica canção Tarde em Itapuã, eternizada por Vinicius de Moraes e Toquinho, enquanto mostrava a paisagem do bairro.

A agenda de Alessandra na Bahia também incluiu shows, caminhadas pelo Centro Histórico e contato com manifestações culturais que ajudam a explicar por que Salvador é considerada um dos principais centros da cultura afro-brasileira. O candomblé, por exemplo, faz parte da formação histórica e cultural da cidade e está presente em celebrações, festas populares e espaços tradicionais da capital e do Recôncavo baiano.