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Alessandra Negrini mergulha na cultura baiana e visita terreiro de candomblé durante temporada em Salvador

Entre gravações de filme, atriz tem explorado diferentes experiências da Bahia, passando por praias, ida ao Pelourinho, gastronomia, música e tradições de matriz africana

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:39

Alessandra Negrini com o pai de santo Paulo de Oliveira
Alessandra Negrini com o pai de santo Paulo de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Alessandra Negrini parece decidida a viver Salvador além dos sets de filmagem. Durante sua temporada na capital baiana para gravar o filme Veraneio, a atriz vem compartilhando nas redes sociais uma verdadeira imersão em diferentes vertentes da cultura local — da gastronomia às praias, passando pela música, pelo Centro Histórico e pelas tradições religiosas de matriz africana.

O registro mais recente mostrou a artista visitando um terreiro de candomblé e usando vestimentas tradicionais ligadas à religião. A publicação chamou atenção dos seguidores e reforçou o interesse da atriz em conhecer aspectos diversos da identidade cultural baiana. As fotos foram compartilhadas pelo pai de santo Paulo de Oliveira em seu perfil do Instagram. "Fotos e fatos reais. Axé", legendou ele.

Alessandra Negrini curte praia em Salvador

Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
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Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução

Nos últimos dias, Alessandra também apareceu circulando por pontos emblemáticos de Salvador, como o Pelourinho, Itapuã e o Porto da Barra. Em vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais, ela mostrou passeios pela cidade, experiências gastronômicas e momentos de descanso entre as gravações do longa.

Hospedada em Itapuã durante parte da passagem pela cidade, a atriz chegou a citar versos da clássica canção Tarde em Itapuã, eternizada por Vinicius de Moraes e Toquinho, enquanto mostrava a paisagem do bairro.

A agenda de Alessandra na Bahia também incluiu shows, caminhadas pelo Centro Histórico e contato com manifestações culturais que ajudam a explicar por que Salvador é considerada um dos principais centros da cultura afro-brasileira. O candomblé, por exemplo, faz parte da formação histórica e cultural da cidade e está presente em celebrações, festas populares e espaços tradicionais da capital e do Recôncavo baiano.

Em uma das publicações feitas durante a estadia, a atriz resumiu o entusiasmo com a experiência: “Nada como fazer um filme na Bahia”. A frase veio acompanhada de imagens que mostram justamente essa mistura entre trabalho e descoberta cultural que tem marcado sua passagem por Salvador.

Tags:

Salvador Candomblé Alessandra Negrini

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