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Saiba quem é o delegado da PF detido após tentar furtar pote de conserva em shopping

Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, está lotado em Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 08:48

Erick Ferreira Blatt
Erick Ferreira Blatt Crédito: Reprodução

O delegado da Polícia Federal (PF) Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, foi detido após ter sido flagrado furtando um vidro de carpaccio de trufa em um supermercado localizado no Shopping RioMar, na Zona Sul de Recife. Câmeras de segurança registram o momento.

Blatt é ex-diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro e foi o responsável por isentar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um inquérito que apurou indícios de crime de falsidade ideológica eleitoral nas declarações de bens do parlamentar para a Justiça Eleitoral, em 2020. Atualmente, está lotado em Pernambuco.

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
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Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução

As imagens mostram o momento em que o delegado pega um item em uma prateleira da unidade da rede Palato. De acordo com informações iniciais, trata-se de um carpaccio de trufas negras — produto considerado de luxo e comercializado por cerca de R$ 300.

Na sequência, o homem se dirige ao setor de padaria, onde se senta e, enquanto utiliza o celular, esconde o pote dentro do bolso da bermuda. Pouco depois, ele segue para o caixa, passa outros produtos e realiza o pagamento, sem incluir o item. Em seguida, deixa o local com duas sacolas.

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Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Ainda segundo as imagens, um segurança do shopping percebe a situação, acompanha o delegado pelos corredores e o aborda. O cliente é conduzido de volta ao supermercado, onde retira o produto do bolso e o entrega ao vigilante. Ele passa por revista e, logo depois, conversa com funcionários do estabelecimento.

Tags:

Brasil Polícia Federal Pf Recife

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