CRIME

Após tentar estuprar mulher em condomínio, suspeito implora em audiência para não ficar preso: ‘Não sou esse monstro’

Wellington de Oliveira Iinvadiu apartamento de nutricionista para tentar cometer o crime

Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:53

Suspeito entrou em condomínio para cometer o crime Crédito: Reprodução

Preso em flagrante após invadir o apartamento de uma nutricionista e tentar estuprá-la dentro de um condomínio em Barueri, em São Paulo, Wellington de Oliveira Santos, 36 anos, fez diversos apelos ao juiz para não permanecer detido durante a audiência de custódia. Apesar dos pedidos, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. As informações são do g1.

O caso aconteceu na manhã de 23 de maio. Segundo a vítima, a nutricionista Jéssica Santos, de 35 anos, ela passou cerca de 13 minutos em luta corporal com o invasor dentro do imóvel. O estupro só não teria sido consumado porque ela reagiu utilizando técnicas aprendidas em aulas de muay thai, boxe, jiu-jítsu e defesa pessoal.

Veja como suspeito entrou em condomínio 1 de 6

Durante a audiência, Wellington afirmou que estava sob efeito de álcool e alegou não se lembrar do que aconteceu. Ele também citou responsabilidades familiares ao tentar convencer o magistrado a conceder sua liberdade. "Queria dizer que eu estava simplesmente embriagado, 'embriagadíssimo'. Não sei se era um prédio, um motel, não me recordo muito. Mas eu não tinha intenção nenhuma, não tinha ideia nenhuma na mente”, declarou.

O suspeito também informou que trabalha como ajudante geral, possui um filho de 11 anos e é responsável pelos cuidados do pai, de 74 anos. Conforme os registros do processo, ele já respondeu por roubo e possui uma condenação por estupro em 2005. Mesmo após ouvir os argumentos da defesa e do acusado, o juiz entendeu que a manutenção da prisão era necessária, destacando que a medida servia, entre outros motivos, para garantir a segurança da vítima.

Inconformado com a decisão, Wellington insistiu em novos pedidos para evitar a transferência ao sistema prisional. "Não faz isso comigo, não, doutor. Cuido do meu pai de 74 anos. Não sou toda essa periculosidade. Simplesmente eu estava alcoolizado. Te imploro, cuido do meu pai e do meu filho. Não sou esse monstro todo. Te imploro, doutor", falou o suspeito.