REVOLTA

Pai de Henry Borel promete recorrer após perdão judicial para mãe em júri: "Mataram meu filho pela terceira vez"

Monique recebeu perdão judicial pelo homicídio culposo e foi condenada apenas por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:45

Monique Medeiros recebeu perdão judicial Crédito: Reprodução

A decisão que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros no caso da morte de Henry Borel provocou forte reação da família do menino e deve ser contestada na Justiça. Logo após a leitura da sentença, o pai da criança, Leniel Borel, afirmou que pretende recorrer da decisão e criticou o entendimento que retirou a responsabilidade criminal da mãe pelo homicídio. As informações são do g1.

"Mataram o meu filho pela terceira vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henry. O Henry representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia e, por causa de decisões como essa, se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos", declarou Leniel após o encerramento do julgamento.

Monique Medeiros recebeu perdão judicial 1 de 6

A assistência de acusação também informou que irá recorrer. Segundo o advogado Cristiano Medina, houve uma alteração nos quesitos submetidos aos jurados durante a votação, o que teria mudado o resultado relacionado a Monique Medeiros.

De acordo com ele, antes da reformulação, os jurados haviam reconhecido a responsabilidade de Monique pela morte de Henry nos mesmos moldes atribuídos ao ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. O promotor Fábio Vieira também questionou a mudança ocorrida durante o julgamento. Segundo ele, a primeira votação indicava a responsabilização da mãe pelo homicídio doloso do filho.

O promotor Fábio Vieira também questionou a mudança ocorrida durante o julgamento. Segundo ele, a primeira votação indicava a responsabilização da mãe pelo homicídio doloso do filho.

"A Monique, numa primeira quesitação, foi responsável pela morte dolosa do Henry, então ela teria que ser condenada também pela morte dolosa. A defesa se insurgiu contra isso e a votação voltou”, explicou o promotor. “Na nossa visão não deveria ter voltado. Essa é uma outra questão, onde vai existir recurso e juridicamente isso vai ser resolvido”, acrescentou.

Jairinho foi condenado e Monique recebeu perdão judicial 1 de 5

O julgamento foi encerrado na madrugada desta quinta-feira (4), após dez dias de sessões no 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Jairinho foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.

Já Monique teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo. Ela recebeu perdão judicial em relação à morte do filho e foi condenada apenas por omissão diante da tortura sofrida por Henry, com pena de 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto.

A juíza Elizabeth Machado Louro considerou a pena cumprida em razão do período em que Monique permaneceu presa durante a tramitação do processo. Com isso, ela deixou o tribunal sem qualquer punição a cumprir pela morte do menino.