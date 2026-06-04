CRIME

Mulher morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de casa deixa dois filhos menores

Polícia afirma que suspeito já havia ameaçado a vítima com uma arma e não aceitava o fim do relacionamento

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 09:44

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan e deixou dois filhos gêmeos Crédito: Reprodução

Camile Barbosa Duarte Antunes, 30 an0s, morta a facadas pelo ex-companheiro dentro da própria casa, deixou órfãos de mãe os filhos gêmeos do casal, de 12 anos, que haviam saído para a escola minutos antes do assassinato. Camile foi encontrada morta sobre a cama da residência onde morava, no bairro Parque Califórnia.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi o ex-marido, Ruan Henrique Oliveira de Souza, de 31 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Imagens de câmeras de segurança reforçam a suspeita de premeditação. As gravações mostram os dois filhos do casal deixando a residência às 7h21. Apenas um minuto depois, às 7h22, Ruan aparece entrando no imóvel utilizando uma chave que ainda possuía.

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan 1 de 16

Para os investigadores, o feminicídio foi planejado. Conforme a apuração, o suspeito já havia ameaçado a ex-companheira semanas antes do crime. Segundo a polícia, ele chegou a ir até a casa armado, apontou uma arma para a cabeça de Camile e afirmou que a mataria antes de tirar a própria vida.

Após atacar a ex-companheira com diversos golpes de faca, Ruan deixou a residência por volta das 8h15. Horas depois, retornou ao imóvel e foi encontrado morto nos fundos da casa. A investigação aponta que ele cometeu suicídio após o assassinato. Camile era natural de São José dos Campos, em São Paulo. Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de 15 anos.

Segundo relatos reunidos pela Polícia Civil, a relação era marcada por conflitos constantes e episódios de violência doméstica. Em fevereiro deste ano, Camile teria sido agredida pelo então companheiro e ficou com hematomas no rosto, incluindo um olho roxo. Apesar das agressões, ela nunca registrou ocorrência policial.