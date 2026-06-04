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Folgas demais? Veja a posição do Brasil em ranking de feriados nacionais e saiba qual país lidera a lista

Brasil está longe das primeiras posições no ranking global de feriados nacionais, atrás de diversos países da América Latina, da Ásia e até da Europa

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:43

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Sempre que um novo feriado se aproxima, a mesma discussão reaparece nas redes sociais e nas rodas de conversa: afinal, o Brasil é mesmo um dos países que mais param para descansar? Embora a fama de "país dos feriados" esteja profundamente enraizada no imaginário popular, os números mostram que a realidade é bem diferente. Levantamentos internacionais colocam o Brasil longe das primeiras posições no ranking global de feriados nacionais, atrás de diversos países da América Latina, da Ásia e até da Europa.

Atualmente, o Brasil possui 12 feriados nacionais reconhecidos em lei, número que o coloca apenas em uma posição intermediária quando comparado com outras nações. Dependendo da metodologia utilizada, alguns países aparecem muito à frente do Brasil. Em levantamentos que consideram apenas feriados nacionais fixos, Índia e Colômbia costumam ocupar o topo da lista, com cerca de 18 dias de folga oficial por ano. Logo atrás aparecem países como Japão, Argentina, Chile, Coreia do Sul e Tailândia.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

Já rankings mais amplos, que incluem calendários religiosos e diferentes tipos de feriados nacionais, apontam o Nepal como líder mundial, chegando a registrar até 39 dias oficiais de descanso ao longo do ano. Mianmar, Irã, Sri Lanka e Bangladesh também figuram entre os países com mais feriados do planeta.

Longe do topo

Ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil não aparece nem perto das primeiras colocações. Uma reportagem do jornal O Globo mostra que, em rankings tradicionais utilizados por consultorias internacionais de recursos humanos, como o Pew Research Center, por exemplo, que examinou 190 países-membros da ONU, a média global de feriados nacionais é de 13 dias, colocando o Brasil ligeiramente abaixo desse patamar. O país costuma figurar ao lado de nações como Peru, África do Sul, Grécia e Áustria, todas com aproximadamente 12 feriados nacionais por ano.

Isso significa que diversos países considerados altamente produtivos ou desenvolvidos possuem quantidade igual ou até superior de feriados quando comparados ao calendário brasileiro.

Por que há a sensação de que o Brasil para muito?

O levantamento da Pew Research Center também sinaliza que essa percepção de que há muitos feriados no Brasil está relacionada à combinação de feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos. Além das datas válidas em todo o território nacional, estados e municípios podem criar seus próprios feriados, geralmente ligados a datas históricas, aniversários das cidades ou celebrações religiosas locais. Em algumas regiões, isso faz com que o número total de dias de folga seja significativamente maior.