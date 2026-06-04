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Folgas demais? Veja a posição do Brasil em ranking de feriados nacionais e saiba qual país lidera a lista

Brasil está longe das primeiras posições no ranking global de feriados nacionais, atrás de diversos países da América Latina, da Ásia e até da Europa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:43

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Sempre que um novo feriado se aproxima, a mesma discussão reaparece nas redes sociais e nas rodas de conversa: afinal, o Brasil é mesmo um dos países que mais param para descansar? Embora a fama de "país dos feriados" esteja profundamente enraizada no imaginário popular, os números mostram que a realidade é bem diferente. Levantamentos internacionais colocam o Brasil longe das primeiras posições no ranking global de feriados nacionais, atrás de diversos países da América Latina, da Ásia e até da Europa.

Atualmente, o Brasil possui 12 feriados nacionais reconhecidos em lei, número que o coloca apenas em uma posição intermediária quando comparado com outras nações. Dependendo da metodologia utilizada, alguns países aparecem muito à frente do Brasil. Em levantamentos que consideram apenas feriados nacionais fixos, Índia e Colômbia costumam ocupar o topo da lista, com cerca de 18 dias de folga oficial por ano. Logo atrás aparecem países como Japão, Argentina, Chile, Coreia do Sul e Tailândia.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Já rankings mais amplos, que incluem calendários religiosos e diferentes tipos de feriados nacionais, apontam o Nepal como líder mundial, chegando a registrar até 39 dias oficiais de descanso ao longo do ano. Mianmar, Irã, Sri Lanka e Bangladesh também figuram entre os países com mais feriados do planeta.

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Longe do topo

Ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil não aparece nem perto das primeiras colocações. Uma reportagem do jornal O Globo mostra que, em rankings tradicionais utilizados por consultorias internacionais de recursos humanos, como o Pew Research Center, por exemplo, que examinou 190 países-membros da ONU, a média global de feriados nacionais é de 13 dias, colocando o Brasil ligeiramente abaixo desse patamar. O país costuma figurar ao lado de nações como Peru, África do Sul, Grécia e Áustria, todas com aproximadamente 12 feriados nacionais por ano.

Isso significa que diversos países considerados altamente produtivos ou desenvolvidos possuem quantidade igual ou até superior de feriados quando comparados ao calendário brasileiro.

Por que há a sensação de que o Brasil para muito?

O levantamento da  Pew Research Center também sinaliza que essa percepção de que há muitos feriados no Brasil está relacionada à combinação de feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos. Além das datas válidas em todo o território nacional, estados e municípios podem criar seus próprios feriados, geralmente ligados a datas históricas, aniversários das cidades ou celebrações religiosas locais. Em algumas regiões, isso faz com que o número total de dias de folga seja significativamente maior.

Outro fator é a tradição dos chamados "feriadões", quando feriados próximos aos fins de semana acabam prolongando os períodos de descanso e ampliando a sensação de que há muitas pausas ao longo do ano. Ou seja, apesar da fama, os números indicam que o Brasil está longe de ser o campeão mundial dos feriados. Na prática, existem diversos países onde os trabalhadores contam com mais dias oficiais de descanso ao longo do ano do que os brasileiros.

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