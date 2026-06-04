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Romário contraria o próprio partido e anuncia apoio ao fim da escala 6x1: 'Meu lado sempre será o do trabalhador'

Senador do PL retirou assinatura de proposta alternativa defendida pela oposição e declarou voto favorável à PEC que reduz a jornada de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:12

Romário
Romário Crédito: Santos FC/Reprodução/Instagram

O senador Romário (PL-RJ) surpreendeu aliados e provocou repercussão no meio político ao anunciar que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A decisão coloca o ex-jogador em rota de colisão com a posição predominante dentro do Partido Liberal (PL) e da bancada de oposição no Senado.

Além de declarar apoio à proposta, Romário também pediu a retirada de sua assinatura de uma PEC alternativa apresentada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). O texto defendido por parte da oposição propõe um modelo de contratação baseado em horas trabalhadas, visto por críticos como uma alternativa ao debate sobre o fim da escala 6x1.

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Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

A mudança de posicionamento foi anunciada pelo senador nas redes sociais. Em sua publicação, Romário afirmou que reconsiderou seu apoio à proposta alternativa após avaliar a reação de trabalhadores e da opinião pública. “Depois de analisar melhor a proposta, entendi que muita gente viu o texto como algo prejudicial ao trabalhador brasileiro. E, se o povo entende assim, não faz sentido eu continuar nela. Digo e repito: meu lado sempre foi e sempre será o do trabalhador brasileiro”, escreveu o parlamentar.

Romário relembrou sequestro do pai em documentário

Romário com o pai, Edevair de Souza Faria por Reprodução
Romário levando a taça da Copa do Mundo por Reprodução
Romário se lesionou pouco antes da Copa de 1998 por LastSticker/Reprodução
Após carreira no futebol, Romário entrou na política por Santos FC/Reprodução/Instagram
Romário fez propaganda das Havaianas por Reprodução
Romário pela Seleção Brasileira por Reprodução/X
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário também foi ídolo do Vasco por Divulgação
Romário por Reprodução
Romário por Reprodução
Romário por Reprodução
Romário em no programa Panela por Reprodução/Youtube
Romário no programa Panela por Reprodução/Youtube
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Romário com o pai, Edevair de Souza Faria por Reprodução

Mudança de posição gera repercussão

A decisão chamou atenção porque Romário havia assinado anteriormente a PEC defendida por Rogério Marinho, que vinha sendo apresentada como uma alternativa ao texto que busca acabar com a jornada de seis dias de trabalho para apenas um de descanso. No pedido encaminhado à presidência do Senado, o senador afirmou que decidiu retirar sua assinatura diante das dúvidas e interpretações geradas em torno da proposta.

Segundo ele, a medida foi tomada para preservar a coerência de seu posicionamento e garantir um debate mais amplo sobre mudanças que possam melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. A manifestação ocorreu em meio ao crescimento da pressão popular em torno da discussão sobre a escala 6x1, tema que ganhou força nas redes sociais, mobilizou movimentos trabalhistas e passou a ocupar espaço central no debate político nacional.

A proposta em discussão busca reduzir a jornada semanal de trabalho e acabar com o modelo em que o trabalhador atua durante seis dias consecutivos para ter apenas um dia de descanso. Defensores da medida argumentam que a mudança pode melhorar a qualidade de vida, ampliar o tempo de convivência familiar e reduzir impactos físicos e emocionais causados por jornadas consideradas excessivas.

Já os críticos afirmam que a alteração pode gerar aumento de custos para empresas e provocar impactos em setores que dependem de mão de obra contínua. O tema ainda divide parlamentares, empresários e representantes dos trabalhadores.

Romário se distancia da estratégia do PL

O posicionamento do senador é visto como um movimento que o distancia da estratégia adotada por parte da oposição no Congresso. Nos últimos dias, parlamentares ligados ao tema vinham cobrando publicamente uma definição de Romário sobre a proposta. A expectativa era justamente saber se ele manteria apoio à PEC alternativa ou se acompanharia a crescente mobilização favorável ao fim da escala 6x1.

Ao anunciar seu voto, o ex-atacante da seleção brasileira passou a integrar o grupo de parlamentares que defendem a análise da proposta principal no Senado, aumentando a pressão sobre a Casa para avançar com a discussão nos próximos meses. A declaração também ganhou destaque por partir de um senador filiado ao PL, partido que abriga parte significativa da oposição ao governo federal e que, até então, vinha demonstrando maior alinhamento com a proposta alternativa apresentada por Rogério Marinho.

Com a mudança de posição de Romário, o debate sobre o futuro da jornada de trabalho no Brasil ganha um novo capítulo e reforça a pressão política em torno de uma das pautas trabalhistas mais discutidas do país atualmente.

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