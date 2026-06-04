CARTAS QUE CURAM

Estudante volta às aulas após perder a irmã e recebe homenagem emocionante dos colegas: 'Você não está sozinho'

No retorno à escola, estudante foi acolhido com homenagem surpresa realizada pelos colegas

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:59

Estudante volta às aulas após perder a irmã e recebe homenagem emocionante dos colegas Crédito: Anna Clara Ferreira/Divulgação

O que era para ser apenas mais um dia difícil em meio ao luto se transformou em uma lembrança que David Luiz Fonseca dificilmente esquecerá. Aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Adventista de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o adolescente retornou às aulas poucos dias após perder a irmã. Ao entrar no auditório da escola, porém, encontrou algo que jamais imaginava: centenas de colegas de pé, uma salva de palmas, dezenas de cartas escritas especialmente para ele e uma mensagem projetada em um telão com apenas quatro palavras: “Você não está sozinho”.

A homenagem foi organizada em menos de três dias por professores, alunos e integrantes da equipe pedagógica após a comunidade escolar acompanhar o velório da irmã do estudante. O objetivo era simples: fazer com que David sentisse que não precisava enfrentar a dor sozinho.

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A iniciativa recebeu o nome de "Cartas que Curam" e rapidamente mobilizou estudantes de diferentes turmas e séries. Muitos sequer tinham convivência próxima com David, mas decidiram participar do gesto de acolhimento. Enquanto alguns escreveram mensagens de apoio, outros compareceram apenas para oferecer um abraço ou uma palavra de conforto.

Segundo os organizadores, a adesão superou todas as expectativas. Para David, o impacto da homenagem foi ainda maior porque aconteceu em um momento especialmente delicado. Além da recente perda da irmã, ele havia recebido outra notícia difícil envolvendo a família horas antes de chegar à escola naquele dia. Mesmo assim, decidiu comparecer às aulas. O que encontrou ao entrar no auditório mudou completamente sua manhã.

“Saber que eu não estou sozinho, que tem tantas pessoas ao meu redor, é muito confortante”, relatou o estudante. Segundo ele, o gesto dos colegas teve um significado que vai muito além das cartas recebidas. “Isso tem um significado muito maior do que só papel e caneta. É algo que toca o coração”, afirmou.

O adolescente contou que uma das partes mais emocionantes da homenagem foi perceber que muitas das pessoas presentes sequer faziam parte de seu círculo de amizades. “Tinham alunos de várias turmas, vários anos, pessoas com quem eu nem converso muito. Mesmo assim estavam ali me apoiando”, disse.

Mobilização em tempo recorde

A ideia surgiu logo após integrantes da escola participarem do velório da irmã de David. Comovidos pela situação, professores e alunos decidiram criar uma ação capaz de demonstrar apoio concreto ao estudante. Em menos de 72 horas, a campanha já havia reunido centenas de mensagens e mobilizado grande parte da comunidade escolar.

A organização contou com o apoio da capelania da escola e de estudantes voluntários que ajudaram a recolher cartas, preparar o espaço e coordenar a surpresa. O resultado foi um momento marcado por lágrimas, abraços e palavras de encorajamento. Para os responsáveis pela ação, a homenagem representa um exemplo de como o ambiente escolar pode desempenhar um papel importante não apenas na formação acadêmica, mas também no apoio emocional dos estudantes.