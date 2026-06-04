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'Fosse um pai, nem sequer teria sido processado', diz juíza ao conceder perdão judicial a Monique Medeiros

Magistrada afirmou que mãe de Henry Borel foi alvo de tratamento mais severo por ser mulher

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:31

A defesa de Jairinho e o Ministério Público afirmaram que vão recorrer da decisão
A defesa de Jairinho e o Ministério Público afirmaram que vão recorrer da decisão Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial a Monique Medeiros pelo crime de homicídio culposo na morte do filho, Henry Borel, e fez críticas ao tratamento recebido pela ré ao longo dos mais de cinco anos de tramitação do caso. A decisão foi anunciada na madrugada desta quinta-feira (4).

Ao justificar a sentença, a magistrada afirmou que Monique foi submetida a um julgamento público mais rigoroso por ser mulher. Segundo ela, um homem na mesma situação não teria enfrentado a mesma reação.

“Fosse um pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado”, declarou a juíza durante a leitura da decisão.

Monique Medeiros recebeu perdão judicial

Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução
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Monique Medeiros recebeu perdão judicial por Reprodução

Elizabeth Louro avaliou que a repercussão do caso foi marcada por uma cobrança excessiva em relação à maternidade e classificou a reação da sociedade como desproporcional. Para a magistrada, houve influência de uma cultura que ainda impõe às mulheres um padrão idealizado de comportamento materno.

Na sentença, a juíza afirmou que Monique foi alvo de uma reação “claramente discriminatória de gênero”, destacando que o papel socialmente atribuído às mães costuma exigir um padrão de perfeição.

“O papel culturalmente reservado à mulher nos moldes arcaicos não só dela exige ser mãe, mas muito além: a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta”, afirmou.

A magistrada também destacou que, desde o início das investigações, Monique não recebeu o benefício da dúvida, apesar de relatos que a apontavam como uma mãe zelosa e de ela não ter sido acusada de praticar diretamente as agressões físicas contra o filho.

“Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida. Ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não tivesse sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais”, disse.

Apesar do perdão judicial pelo homicídio culposo, Monique não foi totalmente absolvida. O Conselho de Sentença reconheceu sua responsabilidade por omissão diante das torturas sofridas por Henry.

Os jurados entenderam que houve negligência em sua conduta e desclassificaram a acusação de homicídio doloso para homicídio culposo. A juíza fixou pena de 1 ano e 4 meses pelo crime de omissão diante da tortura, considerando, porém, o período já cumprido pela ré durante o processo.

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Caso Henry Borel

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