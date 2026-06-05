Homem que matou ex-companheira após filhos irem para escola traiu vítima e não aceitava fim da relação

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Wendel de Novais
Metrópoles
Publicado em 5 de junho de 2026 às 09:13
A morte de Camile Barbosa Duarte Antunes, de 30 anos, teria sido motivada pela decisão dela de encerrar o relacionamento de 15 anos com Ruan Henrique Oliveira de Souza, de 31. Segundo a investigação, a vítima descobriu uma traição do companheiro e resolveu se separar. O casal tinha dois filhos gêmeos, de 12 anos.
O relacionamento era marcado por agressões e conflitos constantes. Em fevereiro deste ano, Camile teria sido espancada por Ruan e ficou com hematomas no rosto, mas não registrou ocorrência. Semanas antes do crime, ele também teria ameaçado a ex-companheira com uma arma após não aceitar o fim da relação.
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan
A polícia aponta que o feminicídio foi premeditado. Na manhã de terça-feira (2), Ruan entrou na casa da vítima poucos minutos após os filhos saírem para a escola e a matou a facadas. Após o crime, ele foi encontrado morto nos fundos da residência.