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R$ 32 milhões em jogo: veja quando acontece o próximo sorteio da Mega-Sena

Sorteio previsto para quinta-feira (4) foi adiado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:23

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal volta a realizar os sorteios da Mega-Sena neste fim de semana após suspender a extração prevista para quinta-feira (4) em razão do feriado de Corpus Christi. Com isso, o próximo concurso acontece neste sábado (6) e pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O prêmio acumulou após o concurso 3014, sorteado na última terça-feira (2), não registrar vencedores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 27, 30, 35, 40, 44 e 58.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 24 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 57.298,00 cada. Outras 1.782 apostas fizeram a quadra e receberão R$ 1.272,01.

Segundo a Caixa, a arrecadação total do concurso foi de R$ 34,5 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio ultrapassa R$ 22,6 milhões, enquanto a reserva destinada à Mega da Virada já supera R$ 3,6 milhões.

As apostas podem ser registradas até as 19h de sábado, em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Mega-sena

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