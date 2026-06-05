APÓS MUDANÇA NO CALENDÁRIO

R$ 32 milhões em jogo: veja quando acontece o próximo sorteio da Mega-Sena

Sorteio previsto para quinta-feira (4) foi adiado

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:23

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal volta a realizar os sorteios da Mega-Sena neste fim de semana após suspender a extração prevista para quinta-feira (4) em razão do feriado de Corpus Christi. Com isso, o próximo concurso acontece neste sábado (6) e pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O prêmio acumulou após o concurso 3014, sorteado na última terça-feira (2), não registrar vencedores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 27, 30, 35, 40, 44 e 58.

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Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 24 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 57.298,00 cada. Outras 1.782 apostas fizeram a quadra e receberão R$ 1.272,01.

Segundo a Caixa, a arrecadação total do concurso foi de R$ 34,5 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio ultrapassa R$ 22,6 milhões, enquanto a reserva destinada à Mega da Virada já supera R$ 3,6 milhões.