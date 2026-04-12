CRIME

Pote de conserva que delegado da PF tentou furtar em shopping custa R$ 300

Câmeras registraram momento em que produto foi escondido antes de ida ao caixa

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 16:13

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças Crédito: Reprodução

Um pote de conserva avaliado em cerca de R$ 300 está no centro do caso que levou à detenção de um delegado da Polícia Federal, em Recife. O episódio aconteceu na última quarta-feira (9), dentro do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são da TV Globo.

As imagens mostram o momento em que o delegado Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, retira um produto de uma prateleira da unidade da rede Palato. Segundo apuração inicial, o item seria um carpaccio de trufas negras — considerado uma iguaria de alto padrão e vendido por cerca de R$ 300.

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças 1 de 5

Na sequência, o homem se dirige ao setor de padaria, onde se senta e, enquanto mexe no celular, esconde o pote no bolso da bermuda. Pouco depois, ele segue para o caixa, registra outros produtos e efetua o pagamento, sem incluir a conserva. Em seguida, deixa o estabelecimento carregando duas sacolas.