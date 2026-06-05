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Bebê de 1 ano é morto a tiros durante ataque em praça na Bahia

Criança estava no colo de um jovem quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 09:27

Bebê de 1 ano é morto a tiros durante ataque na Bahia
Bebê de 1 ano é morto a tiros durante ataque na Bahia Crédito: Reprodução

Um bebê de apenas 1 ano morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um ataque ocorrido na noite de quinta-feira (4), no Alto da Cruz, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A criança estava no colo de um jovem de 19 anos, que seria o alvo dos tiros e também ficou ferido.

De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, as vítimas estavam em uma praça na localidade quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos. O bebê, identificado como Gael Almeida da Silva, foi atingido junto com o jovem.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Apesar dos esforços das equipes médicas, Gael não resistiu aos ferimentos. O jovem sobreviveu ao atentado.

A Polícia Militar informou que equipes do 12º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncias de tiros na Rua Maria Emília. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi localizado.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Conforme a corporação, diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o autor dos disparos e determinar a motivação do ataque. Guias para perícia também foram expedidas.

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Tags:

Crime Morte Bebê

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