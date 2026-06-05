CRIME

Bebê de 1 ano é morto a tiros durante ataque em praça na Bahia

Criança estava no colo de um jovem quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos

Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 09:27

Bebê de 1 ano é morto a tiros durante ataque na Bahia Crédito: Reprodução

Um bebê de apenas 1 ano morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um ataque ocorrido na noite de quinta-feira (4), no Alto da Cruz, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A criança estava no colo de um jovem de 19 anos, que seria o alvo dos tiros e também ficou ferido.

De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, as vítimas estavam em uma praça na localidade quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos. O bebê, identificado como Gael Almeida da Silva, foi atingido junto com o jovem.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Apesar dos esforços das equipes médicas, Gael não resistiu aos ferimentos. O jovem sobreviveu ao atentado.

A Polícia Militar informou que equipes do 12º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncias de tiros na Rua Maria Emília. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi localizado.