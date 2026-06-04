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Jardineiro sequestrado na Bahia foi morto após traficantes o acusarem de ser informante da PM

Felipe Henrique Ferreira foi morto por integrantes do Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:36

Felipe Henrique Ferreira
Felipe Henrique Ferreira Crédito: Reprodução

O jardineiro Felipe Henrique Ferreira, que foi encontrado morto em uma área de plantação de eucaliptos no distrito de Itaporanga, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi sequestrado e executado por traficantes do Comando Vermelho (CV). A vítima estava desaparecida desde a madrugada do último sábado (30), quando foi retirada de casa por criminosos encapuzados.

Felipe foi levado da residência onde morava, no distrito de Itaporanga. Dias depois, o corpo dele foi localizado em avançado estado de decomposição em uma região de mata. As investigações apontam que o crime pode estar relacionado à atuação de facções criminosas que disputam território na região.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

De acordo com o coordenador da 23ª Coorpin de Eunápolis, delegado Moabe Lima, a principal linha de apuração é de que os criminosos suspeitavam que a vítima estivesse fornecendo informações sobre o tráfico de drogas.

"A motivação apontada até o momento é a suspeita de que ele estaria repassando informações para um grupo rival, mas isso ainda não foi comprovado. Os faccionados da região o retiraram de casa e efetuaram os primeiros disparos. Não sabemos se ele chegou a morrer em decorrência desses tiros iniciais. Depois, ele foi levado para uma área de mata, onde os criminosos continuaram atirando", explicou.

Conforme a investigação, integrantes da facção Comando Vermelho (CV) teriam acusado Felipe de denunciar um ponto de venda de drogas às forças de segurança. A suspeita, no entanto, ainda é apurada pela Polícia Civil. O delegado também destacou que a área onde a vítima vivia é marcada pela presença de grupos criminosos rivais e por constantes confrontos.

“É uma área de conflito. Trata-se de uma região próxima a Itaporanga, uma área de mata onde há registros frequentes de conflitos. Por isso, podemos dizer que existe uma situação de disputa na região por esses grupos criminosos”, afirmou.

Durante a perícia realizada na residência de Felipe, policiais encontraram vestígios de sangue, cápsulas de munição calibre 9 milímetros e o telefone celular da vítima, que permaneceu no imóvel após o sequestro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos. A Polícia Civil continua realizando diligências para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Motoristas de app

O sequestro de um motorista de aplicativo resultou em uma operação contra crimes de homicídio, tortura, extorsão, cárcere privado e ocultação de cadáver em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A Operação Libertatis, realizada na manhã de terça-feira (2), teve como alvo integrantes do grupo apontado como responsável por manter um verdadeiro “tribunal do crime” na cidade.

O grupo, de acordo com informações de policiais ouvidos pela reportagem, tem como uma de suas categorias sob mira os motoristas de aplicativo. Registrado no dia 6 de março, o último caso em que um profissional foi alvo dos criminosos no município ocorreu após ele aceitar uma corrida com destino ao bairro Parque da Renovação, chegar ao local e ser rendido.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi levado para uma área de mata utilizada pela organização criminosa, onde permaneceu em cárcere privado e sofreu agressões físicas e psicológicas. Após diligências realizadas pelos investigadores, o cativeiro foi localizado e a vítima foi encontrada ainda com vida.

Durante a ação de resgate, os suspeitos teriam atirado contra os policiais antes de fugir por uma extensa área de vegetação. A partir da identificação dos envolvidos, a investigação chegou à operação desta terça-feira (2). Na ação, um dos alvos foi localizado e outros quatro seguem foragidos. Veja quem são os motoristas vítimas do CV no extremo-sul:

Motorista de aplicativo é sequestrado e torturado em Eunápolis

Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução
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Motorista de aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas e com sinais de agressão física por Reprodução

Weverton era motorista de app e foi morto por engano

Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
undefined por Reprodução
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Weverton Antônio dos Santos por Reprodução

Motorista foi encontrado morto e carro localizado em área de mata

Athus foi morto por traficantes do CV por Reprodução
Athus foi morto por traficantes do CV por Reprodução
Carro foi encontrado em área de mata por Reprodução
Carro foi encontrado em área de mata por Reprodução
Carro foi encontrado em área de mata por Reprodução
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Athus foi morto por traficantes do CV por Reprodução

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