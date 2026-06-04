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Salvador recebe evento internacional que promete conectar turismo, inovação e negócios sustentáveis

Seminário reúne especialistas de quatro países, investidores, startups e gestores públicos nos dias 9 e 10 de junho na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:20

SITUS 2026 – IV Seminário Internacional de Turismo Sustentável Crédito: Divulgação

Salvador será palco, na próxima semana, de um dos principais encontros sobre turismo sustentável da América Latina. Nos dias 9 e 10 de junho, a capital baiana recebe o SITUS 2026 – IV Seminário Internacional de Turismo Sustentável, evento que reunirá especialistas nacionais e internacionais, investidores, startups, empresários, gestores públicos, universidades e representantes do trade turístico no Hotel da Bahia by Wish.

Com o tema “Preservar é Prosperar”, o seminário promoverá debates sobre turismo sustentável, economia circular, inovação, promoção de destinos, infraestrutura turística, patrimônio histórico, cultura e desenvolvimento econômico. A proposta é discutir caminhos para transformar a preservação ambiental e cultural em oportunidades de negócios e geração de renda.

Além dos painéis e experiências imersivas, o evento contará com uma Rodada de Negócios, aproximando municípios, empresas brasileiras, operadores turísticos, investidores, startups e representantes estrangeiros interessados em projetos voltados ao turismo sustentável.

Durante os dois dias de programação, Salvador receberá representantes da Dinamarca, Espanha, Portugal e Argentina. Entre os convidados internacionais confirmados estão Henrik Bjørnager Jensen, COO da CLEAN – Danish Water and Environmental Cluster; Adriana Budeanu, professora da Copenhagen Business School; Jordi Solé, diretor para a América do Sul da Agência Catalã de Turismo; Rodrigo Espinosa, CEO da BQS Green Tech Cluster / Smart Beaches América; e Andre Nunes, managing partner da Beta-i Brasil.

A programação também inclui pitches de startups, feira de inovação e discussões sobre afroturismo, economia circular, fortalecimento das comunidades locais, infraestrutura sustentável e conexões globais para o setor.

Segundo Ricardo Carvalho da Silva, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe (INTUS), o evento busca aproximar o Brasil de experiências internacionais capazes de transformar patrimônio histórico, cultura e preservação ambiental em desenvolvimento econômico para os territórios.

O SITUS 2026 é realizado pelo INTUS em parceria com a Greennova Hub, a International Cleantech Network (ICN) e a CLEAN – Danish Water and Environmental Cluster. O evento conta com patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), além de empresas e instituições parceiras.

Entre os apoiadores estão Sebrae, Fecomércio-BA, Fundação Aleixo Belov, Observatório BTS, UNIME, IBEM, DiegoTur, EcoGlobal, AMMAR, ELLAS e 6Wings.

Serviço

SITUS 2026 – IV Seminário Internacional de Turismo Sustentável

Quando: 9 e 10 de junho de 2026

Onde: Hotel da Bahia by Wish, em Salvador