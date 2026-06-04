CARREIRA

Simm abre 278 vagas de emprego em Salvador; oportunidades não exigem experiência

Há chances para telemarketing, farmácia, logística, área hospitalar e outras funções; salários chegam a R$ 2,8 mil, além de benefícios

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:30

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 278 vagas de emprego em Salvador para a próxima segunda-feira (8). As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio e superior, incluindo postos que não exigem experiência profissional.

Os interessados devem realizar o agendamento do atendimento por meio do portal Salvador Digital. Pessoas com deficiência podem agendar pelo telefone (71) 3202-2005.

O atendimento é realizado de forma híbrida, podendo ocorrer presencialmente ou via WhatsApp, conforme escolha feita durante o agendamento. Para as vagas que exigem experiência, é necessário comprovar o tempo de serviço por meio da carteira de trabalho.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de telemarketing receptivo (75 vagas), atendente de telemarketing (50 vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (50 vagas), ajudante de farmácia para jovem aprendiz (16 vagas), atendente de farmácia para primeiro emprego (10 vagas) e vendedor externo (10 vagas).

Na área hospitalar, há vagas para maqueiro hospitalar, copeiro hospitalar, cozinheiro hospitalar, agente de portaria, auxiliar administrativo, técnico em nutrição e auxiliar de cozinha.

Também estão disponíveis oportunidades para motorista de caminhão, ajudante de motorista, mecânico de refrigeração, eletricista, psicóloga, veterinário, social media, gerente de restaurante, gesseiro, auxiliar de estoque e auxiliar de almoxarifado.

Os salários variam conforme a função. Entre os maiores valores divulgados estão os de veterinário (R$ 2.800), eletricista (R$ 2.603,05), psicóloga (R$ 2.502,02), técnico em nutrição (R$ 2.491,72) e cozinheiro hospitalar (R$ 2.491), além dos benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.