BADALADO

Famoso restaurante em destino turístico da Bahia é atingido por incêndio

Moradores controlaram chamas

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:30

Famoso restaurante em destino turístico da Bahia é atingido por incêndio Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um incêndio atingiu um restaurante na noite desta quarta-feira (3) em Barra Grande, um dos principais destinos turísticos da Península de Maraú, no sul da Bahia. As chamas atingiram parte da estrutura do Tulum Beach Club, localizado na Ponta do Mutá.

Segundo testemunhas, o fogo teria começado na fiação de um circuito elétrico e se espalhou rapidamente. Moradores da comunidade ajudaram a controlar as chamas antes que o incêndio atingisse áreas maiores do empreendimento.

Vídeos gravados no local mostram a tentativa de combate ao fogo ainda nos primeiros momentos. Em uma das gravações, um homem relata ter utilizado dois extintores para tentar conter as chamas.

"Cheguei no início do fogo, tentei apagar, usei dois extintores, mas o fogo já estava dentro. Infelizmente está pegando fogo agora", disse.

Em comentário publicado nas redes sociais, o Tulum Beach Club informou que ninguém ficou ferido e que não havia pessoas no local no momento do incêndio.

Segundo o empreendimento, o fogo atingiu parte da estrutura de um dos bares do complexo, área que já estava nos planos para passar por reforma. O restaurante afirmou ainda que as chamas não chegaram à cozinha, ao estoque nem aos bangalôs.

O estabelecimento também contou que dois freezers foram perdidos no incêndio, além da estrutura do bar atingido.