PRF inaugura nova superintendência na Bahia com heliponto, estande de tiro e nove novas viaturas

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Esther Morais
Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:39
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou na quarta-feira (3) a nova sede da Superintendência Regional da Bahia, em Salvador. A estrutura, considerada uma das mais modernas da corporação no Brasil, conta com mais de 8,6 mil metros quadrados de área construída e recebeu investimentos para fortalecer as atividades administrativas e operacionais da instituição no estado.
A nova sede possui quatro pavimentos e foi projetada para concentrar atividades administrativas, operacionais, de treinamento e atendimento ao cidadão. O complexo conta com auditório para 250 pessoas, estande de tiro indoor, heliponto, museu institucional, áreas esportivas e espaços voltados ao bem-estar dos servidores.
PRF em ação
Segundo a PRF, a estrutura permitirá ampliar a capacidade de gestão e atuação da corporação nas rodovias federais que cortam a Bahia.
Durante a solenidade, também foram entregues nove novas viaturas que passam a integrar a frota operacional da instituição no estado.
A cerimônia foi conduzida pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, e pelo superintendente da corporação na Bahia, Vagner Gomes. O evento reuniu autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes das forças de segurança pública.
A cerimônia ainda foi marcada por homenagens a servidores e pessoas que contribuíram para a concretização do projeto. Um dos destaques foi a homenagem à policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, falecida em 2025. O auditório principal da nova sede passou a levar seu nome em reconhecimento à sua trajetória na instituição e à atuação em defesa da categoria.
A inauguração foi encerrada com o descerramento da placa inaugural, simbolizando a entrega oficial do novo complexo da PRF na Bahia. Segundo a corporação, a estrutura representa um avanço na capacidade operacional e reforça o compromisso com a segurança pública e o atendimento à população.