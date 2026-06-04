SALVADOR

PRF inaugura nova superintendência na Bahia com heliponto, estande de tiro e nove novas viaturas

Estrutura de mais de 8,6 mil m² é considerada uma das mais modernas da Polícia Rodoviária Federal no país

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:39

PRF inaugura nova superintendência na Bahia com heliponto, estande de tiro e nove novas viaturas Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou na quarta-feira (3) a nova sede da Superintendência Regional da Bahia, em Salvador. A estrutura, considerada uma das mais modernas da corporação no Brasil, conta com mais de 8,6 mil metros quadrados de área construída e recebeu investimentos para fortalecer as atividades administrativas e operacionais da instituição no estado.

A nova sede possui quatro pavimentos e foi projetada para concentrar atividades administrativas, operacionais, de treinamento e atendimento ao cidadão. O complexo conta com auditório para 250 pessoas, estande de tiro indoor, heliponto, museu institucional, áreas esportivas e espaços voltados ao bem-estar dos servidores.

PRF em ação 1 de 14

Segundo a PRF, a estrutura permitirá ampliar a capacidade de gestão e atuação da corporação nas rodovias federais que cortam a Bahia.

Durante a solenidade, também foram entregues nove novas viaturas que passam a integrar a frota operacional da instituição no estado.

A cerimônia foi conduzida pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, e pelo superintendente da corporação na Bahia, Vagner Gomes. O evento reuniu autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes das forças de segurança pública.

A cerimônia ainda foi marcada por homenagens a servidores e pessoas que contribuíram para a concretização do projeto. Um dos destaques foi a homenagem à policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, falecida em 2025. O auditório principal da nova sede passou a levar seu nome em reconhecimento à sua trajetória na instituição e à atuação em defesa da categoria.