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Frente fria avança e Inmet emite alerta de queda de temperatura para a Bahia e mais 12 estados

Aviso é válido até sábado (6) e prevê redução de até 5°C nas temperaturas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:02

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura em áreas da Bahia e de outros 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso começou à meia-noite desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).

Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria pode provocar queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis ao frio.

Veja previsão do tempo até domingo (7)

Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta (4): 90% de chance de chuva, ventos de 42 km/h e temperaturas entre 22°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta (5): 80% de chance de chuva, ventos de 45 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (6): 60% de chance de chuva, ventos de 37 km/h e temperaturas entre 21°C e 29°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (7): 40% de chance de chuva, ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO

Na Bahia, o alerta abrange municípios das regiões Centro-Sul, Centro-Norte, Sul, Nordeste Baiano, Vale São-Franciscano, Extremo Oeste e também a Região Metropolitana de Salvador.

Além da Bahia, o aviso inclui áreas de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

A mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelo país, fenômeno que também tem provocado aumento da nebulosidade, chuvas e ventos mais intensos em diversas regiões.

Em Salvador, a frente fria já influencia as condições meteorológicas e mantém a previsão de chuva moderada a forte até sexta-feira (5). Apesar da perda gradual de intensidade do sistema no fim de semana, a expectativa é de que ainda ocorram pancadas de chuva isoladas entre sábado (6) e domingo (7).

O Inmet orienta que a população acompanhe os avisos meteorológicos e, em caso de necessidade, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

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