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Jardineiro é morto a tiros em destino turístico da Bahia

Vítima foi identificada como Felipe Henrique Ferreira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:05

Felipe Henrique Ferreira
Felipe Henrique Ferreira Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos, identificado como Felipe Henrique Ferreira, foi encontrado morto em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia, na terça-feira (2). O corpo foi localizado em uma área situada entre os assentamentos Chico Mendes e Frutos da Terra. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) encontraram o corpo em uma estrada vicinal. No local, também foram localizados objetos pessoais da vítima e munições deflagradas.

A polícia informou ainda que Felipe foi atingido por disparos de arma de fogo. Após o crime, três homens, que ainda não foram identificados, teriam fugido levando o corpo da vítima. Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo informações divulgadas por sites locais, Felipe era conhecido como "Felipe da Bike" e trabalhava como jardineiro. Familiares o descrevem como uma pessoa discreta, frequentadora de uma igreja evangélica da região e sem envolvimento com atividades criminosas.

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O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Bahia Porto Seguro Caraíva

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