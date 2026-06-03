POLÍCIA

Jardineiro é morto a tiros em destino turístico da Bahia

Vítima foi identificada como Felipe Henrique Ferreira

Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:05

Felipe Henrique Ferreira Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos, identificado como Felipe Henrique Ferreira, foi encontrado morto em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia, na terça-feira (2). O corpo foi localizado em uma área situada entre os assentamentos Chico Mendes e Frutos da Terra. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) encontraram o corpo em uma estrada vicinal. No local, também foram localizados objetos pessoais da vítima e munições deflagradas.

A polícia informou ainda que Felipe foi atingido por disparos de arma de fogo. Após o crime, três homens, que ainda não foram identificados, teriam fugido levando o corpo da vítima. Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Segundo informações divulgadas por sites locais, Felipe era conhecido como "Felipe da Bike" e trabalhava como jardineiro. Familiares o descrevem como uma pessoa discreta, frequentadora de uma igreja evangélica da região e sem envolvimento com atividades criminosas.