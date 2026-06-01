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Jogador de futebol morre em acidente de moto após sair de comemoração na Bahia

Vítima foi identificada como José Sérgio Oliveira, de 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:42

José Sérgio Oliveira, de 39 anos
José Sérgio Oliveira, de 39 anos Crédito: Reprodução/TV Web Nossa Voz

Um jogador de futebol amador morreu após sofrer um acidente de motocicleta em Barrocas, no nordeste da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (1º). A vítima foi identificada como José Sérgio Oliveira, de 39 anos.

O acidente aconteceu quando o jogador retornava de uma comemoração após a equipe pela qual atuava garantir a classificação para a final do Campeonato Barroquense 2026.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Moradores da região encontraram José Sérgio caído ao lado da motocicleta e acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ele já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

Além de atuar no futebol amador, José Sérgio trabalhava no ramo de refrigeração.

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Em nota, a Prefeitura de Barrocas lamentou a morte do atleta. “Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, manifestando nossos mais sinceros sentimentos”, informou o município.

Tags:

Bahia Jogador

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