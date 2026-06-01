TRAGÉDIA

Jogador de futebol morre em acidente de moto após sair de comemoração na Bahia

Vítima foi identificada como José Sérgio Oliveira, de 39 anos

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:42

José Sérgio Oliveira, de 39 anos Crédito: Reprodução/TV Web Nossa Voz

Um jogador de futebol amador morreu após sofrer um acidente de motocicleta em Barrocas, no nordeste da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (1º). A vítima foi identificada como José Sérgio Oliveira, de 39 anos.

O acidente aconteceu quando o jogador retornava de uma comemoração após a equipe pela qual atuava garantir a classificação para a final do Campeonato Barroquense 2026.

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Moradores da região encontraram José Sérgio caído ao lado da motocicleta e acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ele já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

Além de atuar no futebol amador, José Sérgio trabalhava no ramo de refrigeração.