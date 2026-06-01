Jogador de futebol morre em acidente de moto após sair de comemoração na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:42
Um jogador de futebol amador morreu após sofrer um acidente de motocicleta em Barrocas, no nordeste da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (1º). A vítima foi identificada como José Sérgio Oliveira, de 39 anos.
O acidente aconteceu quando o jogador retornava de uma comemoração após a equipe pela qual atuava garantir a classificação para a final do Campeonato Barroquense 2026.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
Moradores da região encontraram José Sérgio caído ao lado da motocicleta e acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ele já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.
Além de atuar no futebol amador, José Sérgio trabalhava no ramo de refrigeração.
Em nota, a Prefeitura de Barrocas lamentou a morte do atleta. “Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, manifestando nossos mais sinceros sentimentos”, informou o município.