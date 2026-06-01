LUTO

Policial militar é uma das 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116: 'Deixa um legado'

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, estava lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd)

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:44

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, e a esposa, Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 Crédito: Reprodução

O policial militar Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, é uma das 16 vítimas do grave acidente que ocorreu na BR-116, em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia, no domingo (31). Ele estava lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd).

A esposa de Manuel, Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, 47, e a filha, Caroline Oliveira dos Santos, 24, também estão entre as vítimas.

Vítimas do acidente na BR-116 1 de 10

"Ao longo de sua trajetória na Corporação, o sargento Manuel destacou-se pela dedicação ao serviço policial militar, pelo compromisso com a missão institucional e pelo respeito conquistado entre companheiros de farda, superiores e subordinados, deixando um legado de honradez, lealdade e relevantes serviços prestados à sociedade baiana", diz trecho da nota da PM.

A PM se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho do militar. "Que as lembranças, os ensinamentos e o exemplo de vida deixados pelo sargento Manuel e por seus familiares permaneçam vivos na memória e no coração de todos que tiveram a honra de compartilhar de suas vidas", diz outro trecho.

Além dos 16 mortos, quatro pessoas ficaram feridas - sendo três delas ocupantes da van e o outro, o motorista do caminhão. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo.

Durante a fiscalização realizada após o acidente, a PRF constatou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do condutor por meio do equipamento.