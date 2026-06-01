Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar é uma das 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116: 'Deixa um legado'

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, estava lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:44

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, e Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47
Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, e a esposa, Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 Crédito: Reprodução

O policial militar Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos, é uma das 16 vítimas do grave acidente que ocorreu na BR-116, em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia, no domingo (31). Ele estava lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd).

A esposa de Manuel, Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, 47, e a filha, Caroline Oliveira dos Santos, 24, também estão entre as vítimas.

Vítimas do acidente na BR-116

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução
Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel); por Reprodução
Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene); por Reprodução
Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos; por Reprodução
Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole); por Reprodução
Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia); por Reprodução
Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos; por Reprodução
Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson); por Reprodução
Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia); por Reprodução
Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole). por Reprodução
1 de 10
Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução

"Ao longo de sua trajetória na Corporação, o sargento Manuel destacou-se pela dedicação ao serviço policial militar, pelo compromisso com a missão institucional e pelo respeito conquistado entre companheiros de farda, superiores e subordinados, deixando um legado de honradez, lealdade e relevantes serviços prestados à sociedade baiana", diz trecho da nota da PM.

Leia mais

Imagem - Saiba quem eram as 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116

Saiba quem eram as 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116

Imagem - Família que morreu em acidente na BR-116 voltava de festa de aniversário em Amargosa

Família que morreu em acidente na BR-116 voltava de festa de aniversário em Amargosa

A PM se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho do militar. "Que as lembranças, os ensinamentos e o exemplo de vida deixados pelo sargento Manuel e por seus familiares permaneçam vivos na memória e no coração de todos que tiveram a honra de compartilhar de suas vidas", diz outro trecho.

Além dos 16 mortos, quatro pessoas ficaram feridas - sendo três delas ocupantes da van e o outro, o motorista do caminhão. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo.

Durante a fiscalização realizada após o acidente, a PRF constatou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do condutor por meio do equipamento.

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da tragédia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos processos de identificação e necropsia.

Tags:

Acidente Br-116

Mais recentes

Imagem - Colesterol alto: quando ele se torna perigoso e o que fazer para reduzir

Colesterol alto: quando ele se torna perigoso e o que fazer para reduzir
Imagem - Esfriou? Saiba como as baixas temperatura afetam as dores nas articulações

Esfriou? Saiba como as baixas temperatura afetam as dores nas articulações
Imagem - Rodoviários anunciam paralisação durante horários de pico em Vitória da Conquista

Rodoviários anunciam paralisação durante horários de pico em Vitória da Conquista