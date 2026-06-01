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Família que morreu em acidente na BR-116 voltava de festa de aniversário em Amargosa

Tragédia deixou 16 mortos e quatro feridos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 10:51

Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia
Sobe para 16 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia Crédito: Reprodução

As 16 pessoas que morreram no grave acidente registrado na tarde de domingo (31), na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia, retornavam de uma festa de aniversário realizada em Amargosa, a 241 km de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros da van integravam uma mesma família e seguiam para a capital baiana quando o veículo foi atingido por um caminhão.

A colisão aconteceu por volta das 16h40, no km 507 da rodovia. Segundo a PRF, o caminhão trafegava no sentido Juazeiro–Rio de Janeiro quando invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a van.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

A maioria das vítimas era moradora de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com a força do impacto, diversos ocupantes ficaram presos às ferragens. Motoristas que passavam pelo local tentaram prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate.

Além dos 16 mortos, quatro pessoas ficaram feridas - sendo três delas ocupantes da van e o outro, o motorista do caminhão. Ele foi encaminhado para atendimento médico em um hospital de Santo Antônio de Jesus.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na BR-116 é preso pela polícia

Durante a fiscalização realizada após o acidente, a PRF constatou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do condutor por meio do equipamento.

O motorista do caminhão, de 25 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo. Segundo a Polícia Civil, as investigações preliminares apontam que ele invadiu a contramão da rodovia e provocou a colisão. O condutor permanece internado sob custódia policial.

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da tragédia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos processos de identificação e necropsia.

Por causa da gravidade do acidente, a BR-116 ficou totalmente interditada durante parte da noite de domingo. A pista foi liberada às 3h47 desta segunda-feira (1º), após a conclusão da perícia, remoção dos veículos e limpeza da via.

Tags:

Br-116

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