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Empresário é morto com tiros na cabeça na frente da esposa na Bahia

Vítima chegava em casa com a companheira quando foi surpreendida por um homem armado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 10:12

Yuri de Jesus Santos foi morto a tiros
Yuri de Jesus Santos foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um empresário identificado como Yuri de Jesus Santos, 28 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (30), no centro de Ipiaú, município localizado no sul da Bahia. Proprietário de uma empresa de reciclagem, ele chegava em casa acompanhado da esposa quando foi surpreendido por um homem armado.

De acordo com informações iniciais, o suspeito se aproximou do casal e teria iniciado uma discussão relacionada a uma suposta dívida. Em seguida, ordenou que a companheira de Yuri se afastasse do local antes de efetuar diversos disparos. A vítima foi atingida principalmente na região da cabeça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Mesmo ferido, Yuri chegou a ser socorrido pela esposa e levado ao Hospital Geral de Ipiaú. No entanto, segundo informações da unidade de saúde, ele já deu entrada sem sinais vitais. A Delegacia Territorial de Ipiaú investiga o homicídio. Até o momento, a identidade do autor dos disparos não foi divulgada e a motivação do crime segue sendo apurada pelos investigadores.

Conhecido na cidade pelo trabalho no ramo da reciclagem, Yuri era proprietário de uma empresa que sofreu um incêndio de grandes proporções em dezembro do ano passado. Na época, amigos, familiares e moradores chegaram a organizar uma campanha de arrecadação para ajudá-lo a recuperar parte dos prejuízos causados pelo fogo.

Pessoas próximas descrevem o empresário como trabalhador e afirmam que ele não possuía envolvimento com atividades criminosas. A polícia busca imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam auxiliar na identificação do responsável pelo assassinato.

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