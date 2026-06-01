Mulher morta a tiros por marido policial civil estava dentro do próprio restaurante na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:19
O crime que acabou na morte de Deuziana de Oliveira da Silva, 33 anos, executada pelo policial civil Jefferson de Araújo Costa, 54, aconteceu dentro do restaurante da vítima, na madrugada de domingo (31), em Araci, na Bahia. Segunda informações da polícia, Jefferson, que era companheiro da vítima, efetuou disparos contra ela no local.
De acordo com registros nas redes sociais, Deuziana, que era mais conhecida como Deise, inaugurou o restaurante Sabor Sergipano em uma praça conhecida de Araci há pouco mais de dois anos, em abril de 2024. No local, era servido churrasco e comida a quilo. Antes disso, a vítima vendia quentinhas na rua para conseguir abrir o negócio.
Deuziana foi morta a tiros por Jefferson
A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito na Delegacia Territorial de Serrinha para investigar as mortes. As informações iniciais apontam que o homem teria atirado contra a companheira e, logo em seguida, atentado contra a própria vida. Foram expedidas guias para a realização da perícia no local e dos exames necroscópicos.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção dos corpos. Em nota, a corporação destacou que "as circunstâncias, a motivação e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso".
Conforme o portal Acorda Cidade, o policial civil residiu durante muitos anos no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana, e atualmente estava lotado no município de Araci. O agente também integrou a Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Feira de Santana, ainda no período em que a unidade funcionava como Coorpin. Ele fazia parte da turma formada pela corporação no ano 2000.