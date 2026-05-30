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Fábrica clandestina de temperos é interditada na Bahia após vigilância encontrar fezes de animais

Estabelecimento fica localizado na cidade de Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06:00

Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de temperos foi interditada pela Vigilância Sanitária na manhã desta quinta-feira (28), no povoado Pé de Galinha, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação ocorreu após denúncia encaminhada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Durante a fiscalização, agentes identificaram diversas irregularidades, incluindo a ausência de alvará sanitário e de funcionamento. Segundo o órgão, o local também apresentava condições inadequadas para a produção de alimentos, com falhas no armazenamento dos produtos, reutilização de sacarias, presença de materiais sem utilidade no ambiente de manipulação e até fezes de animais na área de transbordo.

Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista

Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista por Divulgação

A Vigilância Sanitária também apontou a inexistência de áreas exclusivas para produção e armazenamento, além da falta de projeto arquitetônico exigido para esse tipo de atividade.

O estabelecimento permanecerá fechado até que os responsáveis regularizem a situação. No local, foram encontrados cerca de nove toneladas de produtos entre matéria-prima e mercadorias prontas para distribuição.

Todo o material foi apreendido de forma cautelar e permanece armazenado na fábrica interditada.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares informou que denúncias sobre o empreendimento vinham sendo recebidas desde setembro do ano passado. Segundo ele, a empresa operava sem qualquer licença necessária para funcionamento.

Ainda de acordo com o coordenador, a fábrica foi classificada com Nível III, considerado de alto risco de contaminação. "O armazenamento dos produtos não é feito de forma adequada e não há condições de produzir qualquer alimento no local", afirmou.

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