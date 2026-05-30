IRREGULARIDADES

Fábrica clandestina de temperos é interditada na Bahia após vigilância encontrar fezes de animais

Estabelecimento fica localizado na cidade de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06:00

Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de temperos foi interditada pela Vigilância Sanitária na manhã desta quinta-feira (28), no povoado Pé de Galinha, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação ocorreu após denúncia encaminhada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Durante a fiscalização, agentes identificaram diversas irregularidades, incluindo a ausência de alvará sanitário e de funcionamento. Segundo o órgão, o local também apresentava condições inadequadas para a produção de alimentos, com falhas no armazenamento dos produtos, reutilização de sacarias, presença de materiais sem utilidade no ambiente de manipulação e até fezes de animais na área de transbordo.

Vigilância Sanitária interdita fábrica clandestina de temperos em Vitória da Conquista 1 de 20

A Vigilância Sanitária também apontou a inexistência de áreas exclusivas para produção e armazenamento, além da falta de projeto arquitetônico exigido para esse tipo de atividade.

O estabelecimento permanecerá fechado até que os responsáveis regularizem a situação. No local, foram encontrados cerca de nove toneladas de produtos entre matéria-prima e mercadorias prontas para distribuição.

Todo o material foi apreendido de forma cautelar e permanece armazenado na fábrica interditada.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares informou que denúncias sobre o empreendimento vinham sendo recebidas desde setembro do ano passado. Segundo ele, a empresa operava sem qualquer licença necessária para funcionamento.