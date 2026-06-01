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Traficante do Baralho do Crime é preso após fazer companheira e filhos reféns na Bahia

Homem é investigado por tráfico, organização criminosa e associação para o tráfico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:43

Luiz Henrique Santos Souz
Luiz Henrique Santos Souz Crédito: Polícia Civil

Um homem apontado como integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, após manter a própria companheira e os dois filhos como reféns durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Luiz Henrique Santos Souza, conhecido por ocupar atualmente a posição de Carta 4 de Ouros da ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado, é investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.

De acordo com as investigações, o suspeito estava em um imóvel cercado pelas equipes quando decidiu impedir a prisão. Durante a ação, ele manteve a mulher e as duas crianças sob seu controle dentro da residência, provocando uma longa negociação para garantir a segurança das vítimas.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Após tratativas conduzidas pelos policiais, Luiz Henrique se entregou e os três reféns foram libertados sem ferimentos. Durante as buscas realizadas no imóvel, os agentes encontraram uma pistola com numeração raspada.

Além do mandado de prisão já expedido pela Justiça, o investigado também foi autuado em flagrante por cárcere privado e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A captura tem peso simbólico para as forças de segurança. Luiz Henrique é o primeiro integrante do Baralho do Crime preso neste ano em ações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Em 2025, a Operação Hunt já localizou e prendeu sete alvos considerados prioritários.

A prisão ocorreu durante uma ação da Operação Hunt, iniciativa permanente voltada à localização de criminosos procurados. A ofensiva foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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