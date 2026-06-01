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Famosa marca de sapatos anuncia fechamento de loja e oferece descontos em shopping de Salvador

Encerramento ocorre ainda em junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:51

Empresa tem unidade no Shopping da Bahia, Barra e Salvador
Empresa tem unidade no Shopping da Bahia, Barra e Salvador Crédito: Divulgação

A Santa Lolla, famosa marca brasileira de calçados, bolsas e acessórios femininos, anunciou o fechamento da unidade localizada no Shopping da Bahia, em Salvador. O anúncio foi feito no domingo (31), por meio das redes sociais. A partir desta segunda-feira (1º), a loja inicia uma liquidação com descontos para zerar o estoque.

A ação segue até o próximo dia 10 de junho, quando a unidade encerrará oficialmente as atividades. "Acompanhe nossos stories e fique por dentro de todas as oportunidades que preparamos", reforçou a empresa na publicação.

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Nos comentários, diversas clientes lamentaram a notícia. "Não acredito, a Santa Lolla que mais tinha opções de mercadorias. As vendedoras atenciosas, é uma pena!", escreveu uma seguidora.

Apesar do fechamento da unidade no Shopping da Bahia, a marca ainda possui lojas no Shopping Barra e no Salvador Shopping.

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Shopping da Bahia

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