POLÍCIA

Responsável por ataques na Bahia, maior assaltante de bancos do Brasil morre em operação

Investigado por latrocínio, sequestro e roubos milionários, ele era considerado referência nacional em ataques do tipo "Novo Cangaço".

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:29

Paulo Donizeti Siqueira de Souza Crédito: Reprodução

Apontado por órgãos de inteligência como um dos criminosos mais procurados do país e considerado o maior assaltante de bancos e carros-fortes em atividade no Brasil, Paulo Donizeti Siqueira de Souza morreu no sábado (30) durante uma operação policial na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL) e pela Polícia Federal.

Com mais de duas décadas de atuação criminosa, Paulo Donizeti acumulava investigações e processos em diversos estados brasileiros, entre eles Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Segundo as autoridades, ele era apontado como especialista em ataques a bancos, carros-fortes e empresas de transporte de valores.

Na Bahia, o criminoso já foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em pelo menos duas oportunidades. Em 2023, ele foi denunciado em um processo relacionado a crimes de latrocínio, crimes contra a paz pública e formação de quadrilha no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Antes disso, em 2014, também foi alvo de denúncia por furto qualificado na cidade de Terra Nova, no interior do estado.

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Segundo o g1, ao longo da trajetória no crime, respondeu por delitos como latrocínio, roubo qualificado, sequestro e cárcere privado, receptação e associação criminosa. A atuação dele ganhou notoriedade principalmente em ações atribuídas ao chamado "Novo Cangaço", modalidade marcada por ataques de grande porte a cidades do interior.

De acordo com as investigações, os grupos envolvidos nesse tipo de crime costumam cercar municípios inteiros para executar roubos milionários, utilizando armamento pesado, explosivos e estratégias inspiradas em operações militares para neutralizar as forças de segurança locais.

Segundo a Polícia Militar de Alagoas, Paulo Donizeti foi localizado em uma pousada durante uma ação integrada. Ainda conforme a corporação, ao notar a aproximação das equipes, ele teria reagido e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.

O suspeito foi baleado durante o confronto e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380, um carregador, nove munições e dois aparelhos celulares.