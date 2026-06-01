PROTEÇÃO

Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população em Salvador; saiba onde tomar

Pessoas com mais de seis meses de idade já podem receber o imunizante em unidades de saúde da capital

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:57

Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população em Salvador a partir desta segunda-feira (1º) Crédito: Ascom SMS

A vacinação contra a gripe passa a ser disponibilizada para toda a população com idade a partir de seis meses em Salvador a partir desta segunda-feira (1º). A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) como parte das ações de enfrentamento ao aumento sazonal das síndromes respiratórias e de ampliação da proteção coletiva.

A população poderá se vacinar em uma das 162 unidades de saúde da capital, além da sala e do Centro de Vacinação do Salvador Shopping e do posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

A decisão foi pactuada entre o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e o município, diante do cenário epidemiológico atual, das baixas coberturas vacinais e da necessidade de ampliar o acesso ao imunizante.

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A ampliação ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em outras regiões do país, especialmente entre crianças. A iniciativa também acontece após a realização do Dia D de vacinação, promovido no último sábado (30).

Segundo a SMS, a estratégia busca aumentar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamento dos quadros respiratórios e minimizar a pressão sobre os serviços de urgência e emergência.

O gestor também chamou atenção para a proximidade dos festejos juninos, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas em viagens, encontros familiares e eventos coletivos.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades seguem entre os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe e devem buscar a imunização o quanto antes.