ACIDENTE PROVOCADO

Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na BR-116 é preso pela polícia

Investigações apontam que o caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com uma van que transportava moradores de Salvador

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:09

Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na BR-116 é preso pela polícia Crédito: Reprodução

O motorista do caminhão envolvido no grave acidente que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia, foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo. Segundo a Polícia Civil, as informações preliminares indicam que o caminhão invadiu a contramão da rodovia e colidiu frontalmente com uma van que transportava passageiros.

As vítimas viajavam de Salvador para Amargosa para participar de uma festa de aniversário. No retorno para casa, o veículo se envolveu na colisão por volta das 16h40 de domingo (31), no km 507 da BR-116. A maioria dos ocupantes da van era moradora do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com o impacto da batida, várias vítimas ficaram presas às ferragens. Motoristas que passavam pela rodovia tentaram prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate. Ao todo, 16 pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas. Três dos feridos estavam na van e o quarto é o motorista do caminhão, segundo a reportagem da TV Subaé.

O condutor do caminhão, de 25 anos, foi socorrido para um hospital em Santo Antônio de Jesus, onde permanece internado sob custódia policial. Ele responderá inicialmente por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando o autor assume o risco de provocar a morte de terceiros.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Santa Terezinha autuou o motorista em flagrante após o acidente. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. As vítimas foram encaminhadas para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos procedimentos de identificação e necropsia.

A 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista foi totalmente liberada às 3h47 desta segunda-feira (1º), após a conclusão dos trabalhos de remoção dos veículos e atendimento da ocorrência.