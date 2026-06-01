CRIME

Sindicato lamenta morte de policial civil suspeito de matar companheira a tiros na Bahia: ‘Deixa um legado’

Jefferson de Araújo Costa é apontado pela polícia como autor de feminicídio

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:14

Deuziana foi morta a tiros por Jefferson Crédito: Reprodução

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) divulgou uma nota de pesar após a morte do investigador Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, policial civil apontado como autor do assassinato da companheira, a empresária Deuziana de Oliveira da Silva, de 33 anos, em Araci, no interior da Bahia.

Na manifestação publicada após o caso, a entidade expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do investigador. O sindicato destacou a trajetória profissional de Jefferson na Polícia Civil e afirmou que ele deixa "um legado de enfrentamento ao crime organizado e à violência na Bahia".

"Neste momento de dor, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conceda resiliência e força para enfrentar esta perda", informou a nota. O comunicado também registrou que o velório ocorreu no último domingo (31), na PAX Cristo Rei, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana, enquanto o sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim das Flores.

Deuziana foi morta a tiros por Jefferson 1 de 9

A manifestação ocorreu após o episódio que resultou na morte de Deuziana, conhecida como Deise na cidade de Araci. Conforme as informações preliminares apuradas pela Polícia Civil, Jefferson teria efetuado disparos contra a companheira dentro do restaurante dela durante a madrugada de domingo. Em seguida, segundo a investigação inicial, ele atentou contra a própria vida.

A vítima era proprietária do restaurante Sabor Sergipano, inaugurado em abril de 2024. Antes de abrir o estabelecimento, Deise trabalhava vendendo quentinhas nas ruas da cidade e compartilhava nas redes sociais a construção do empreendimento, que considerava a realização de um sonho pessoal.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer o caso. Em nota, a corporação informou que "as circunstâncias, a motivação e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso".