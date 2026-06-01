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Sindicato lamenta morte de policial civil suspeito de matar companheira a tiros na Bahia: ‘Deixa um legado’

Jefferson de Araújo Costa é apontado pela polícia como autor de feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:14

Deuziana foi morta a tiros por Jefferson
Deuziana foi morta a tiros por Jefferson Crédito: Reprodução

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) divulgou uma nota de pesar após a morte do investigador Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, policial civil apontado como autor do assassinato da companheira, a empresária Deuziana de Oliveira da Silva, de 33 anos, em Araci, no interior da Bahia.

Na manifestação publicada após o caso, a entidade expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do investigador. O sindicato destacou a trajetória profissional de Jefferson na Polícia Civil e afirmou que ele deixa "um legado de enfrentamento ao crime organizado e à violência na Bahia".

"Neste momento de dor, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conceda resiliência e força para enfrentar esta perda", informou a nota. O comunicado também registrou que o velório ocorreu no último domingo (31), na PAX Cristo Rei, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana, enquanto o sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim das Flores.

Deuziana foi morta a tiros por Jefferson

Deuziana foi morta a tiros por Jefferson por Reprodução
Deuziana foi morta a tiros por Jefferson por Reprodução
Deuziana foi morta a tiros por Jefferson por Reprodução
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Deuziana foi morta a tiros por Jefferson por Reprodução
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Deuziana foi morta a tiros por Jefferson por Reprodução

A manifestação ocorreu após o episódio que resultou na morte de Deuziana, conhecida como Deise na cidade de Araci. Conforme as informações preliminares apuradas pela Polícia Civil, Jefferson teria efetuado disparos contra a companheira dentro do restaurante dela durante a madrugada de domingo. Em seguida, segundo a investigação inicial, ele atentou contra a própria vida.

A vítima era proprietária do restaurante Sabor Sergipano, inaugurado em abril de 2024. Antes de abrir o estabelecimento, Deise trabalhava vendendo quentinhas nas ruas da cidade e compartilhava nas redes sociais a construção do empreendimento, que considerava a realização de um sonho pessoal.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer o caso. Em nota, a corporação informou que "as circunstâncias, a motivação e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso".

Lotado na Delegacia Territorial de Araci, Jefferson de Araújo Costa ingressou na Polícia Civil na turma de 2000. Ao longo da carreira, também atuou em Feira de Santana, onde integrou a Coordenadoria Regional da Polícia Civil, ainda na época em que a unidade funcionava como Coorpin.

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Tags:

Deuziana de Oliveira da Silva Jefferson de Araújo Costa Dona de Restaurante Morta por Policial Civil

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