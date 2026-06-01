BATIDA

Saiba quem eram as 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116

Colisão entre caminhão e van ocorreu em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:02

Acidente na BR-116 Crédito: PRF

O acidente entre o caminhão e a van que ocorreu na BR-116, em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia, deixou dezesseis pessoas de uma mesma família mortas. A batida ocorreu no domingo (31).

De acordo com informações da TV Bahia, os passageiros retornavam de uma festa de aniversário realizada em Amargosa, a 241 km de Salvador. As dezesseis vítimas moravam no bairro Fazenda Coutos, na capital baiana.

Vítimas do acidente na BR-116 1 de 10

As vítimas são:

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia);

Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel);

Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene);

Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos;

Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole);

Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole);

Maritânia Soares dos Santos, de 44 anos;

Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia);

Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia);

Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos;

Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson);

Daniel Oliveira dos Santos, de 26 anos (motorista da van);

Deise Gomes de Oliveira, de 46 anos;

Mayra Gabrielle Gomes de Oliveira, de 11 anos (filha de Deise);

José Souza Santos, de 75 anos;

Casildo Ribeiro, de 43 anos.

Além dos 16 mortos, quatro pessoas ficaram feridas - sendo três delas ocupantes da van e o outro, o motorista do caminhão. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo.

Durante a fiscalização realizada após o acidente, a PRF constatou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do condutor por meio do equipamento.