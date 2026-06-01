Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem eram as 16 vítimas que morreram em acidente na BR-116

Colisão entre caminhão e van ocorreu em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:02

Acidente na BR-116
Acidente na BR-116 Crédito: PRF

O acidente entre o caminhão e a van que ocorreu na BR-116, em um trecho de Santa Terezinha, no centro norte da Bahia, deixou dezesseis pessoas de uma mesma família mortas. A batida ocorreu no domingo (31).

De acordo com informações da TV Bahia, os passageiros retornavam de uma festa de aniversário realizada em Amargosa, a 241 km de Salvador. As dezesseis vítimas moravam no bairro Fazenda Coutos, na capital baiana.

Vítimas do acidente na BR-116

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução
Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel); por Reprodução
Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene); por Reprodução
Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos; por Reprodução
Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole); por Reprodução
Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia); por Reprodução
Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos; por Reprodução
Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson); por Reprodução
Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia); por Reprodução
Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole). por Reprodução
1 de 10
Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução

As vítimas são:

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia);

Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel);

Leia mais

Imagem - Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia

Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia

Imagem - Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na BR-116 é preso pela polícia

Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na BR-116 é preso pela polícia

Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene);

Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos;

Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole);

Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole);

Maritânia Soares dos Santos, de 44 anos;

Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia);

Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia);

Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos;

Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson);

Daniel Oliveira dos Santos, de 26 anos (motorista da van);

Deise Gomes de Oliveira, de 46 anos;

Mayra Gabrielle Gomes de Oliveira, de 11 anos (filha de Deise);

José Souza Santos, de 75 anos;

Casildo Ribeiro, de 43 anos.

Além dos 16 mortos, quatro pessoas ficaram feridas - sendo três delas ocupantes da van e o outro, o motorista do caminhão. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo.

Durante a fiscalização realizada após o acidente, a PRF constatou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do condutor por meio do equipamento.

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da tragédia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos processos de identificação e necropsia.

Tags:

Acidente Br-116

Mais recentes

Imagem - Justiça manda cidade da Bahia suspender show de Victor e Léo no São João

Justiça manda cidade da Bahia suspender show de Victor e Léo no São João
Imagem - Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas
Imagem - Fechado desde 2021, Palácio Rio Branco vai ser reinaugurado como hotel de luxo em Salvador

Fechado desde 2021, Palácio Rio Branco vai ser reinaugurado como hotel de luxo em Salvador