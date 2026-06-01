Três foragidos são presos durante festa em cidade da Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:59
Três homens procurados pela Justiça foram presos durante a Mica Pedro dos Lagos, festa realizada na cidade baiana de Itajuípe, no sul do estado. Os foragidos foram identificados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Segundo a SSP, as câmeras de videomonitoramento instaladas nos Portais de Abordagem do circuito emitiram alertas após identificarem os foragidos. Eles eram procurados por falta de pagamento de pensão alimentícia. Os homens foram encaminhados para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde tiveram as identidades confirmadas.
Além das prisões realizadas durante a micareta, o Sistema de Reconhecimento Facial também contribuiu para a localização de outros dois procurados na cidade de Ibititá, no centro-norte baiano, onde equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar capturaram dois foragidos após alertas emitidos pelas câmeras da SSP. Um dos presos era procurado por tráfico de drogas. Desde o início do ano, 1.084 foragidos foram presos com o auxílio da ferramenta tecnológica no estado.