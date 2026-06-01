12 dias de festa: Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho

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Maysa Polcri
Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:15
A Prefeitura de Salvador divulgou nesta segunda-feira (1º) as atrações do São João deste ano no Centro Histórico. Serão 12 dias de festa, decoração temática e iluminação especial para os visitantes. A programação é totalmente gratuita.
O Arraiá da Prefs acontece entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal. Entre as atrações estão cortejo junino e apresentações de quadrilhas, além de bandas, DJs e aulas de forró. A programação inclui ainda a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, nos dias 13 e 19. Os dias de festa vão reunir música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais.
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho
A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), está preparando 40 circuitos de iluminação e vai operar mais de 50 projetores, além de disponibilizar equipes técnicas para o monitoramento e a manutenção contínua dessa estrutura.
O Cortejo Junino, que fez sucesso no ano passado, está de volta e, desta vez, traz como tema “Um Cordel de Amor no Arraiá da Prefs”, em homenagem ao mestre Bule Bule, um dos maiores nomes da cultura popular nordestina. A proposta é mergulhar no universo do cordel, unindo tradição e contemporaneidade em uma experiência cultural a céu aberto.