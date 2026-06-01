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12 dias de festa: Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho

Programação oficial foi anunciada nesta segunda-feira (1º)

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:15

Festa acontece no Centro Histórico da capital baiana Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta segunda-feira (1º) as atrações do São João deste ano no Centro Histórico. Serão 12 dias de festa, decoração temática e iluminação especial para os visitantes. A programação é totalmente gratuita.

O Arraiá da Prefs acontece entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal. Entre as atrações estão cortejo junino e apresentações de quadrilhas, além de bandas, DJs e aulas de forró. A programação inclui ainda a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, nos dias 13 e 19. Os dias de festa vão reunir música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais.

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho 1 de 13

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), está preparando 40 circuitos de iluminação e vai operar mais de 50 projetores, além de disponibilizar equipes técnicas para o monitoramento e a manutenção contínua dessa estrutura.