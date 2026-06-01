Suspeito de matar homem em situação de rua a facadas em praça pública de Salvador é preso

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Millena Marques
Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:34
Um homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso nesta segunda-feira (1º), suspeito de matar um homem em situação de rua na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.
A vítima, identificada como Eliandro Moura, de 33 anos, foi morta com um golpe de faca na manhã de sábado (30).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido identificado e era monitorado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Caso é investigado pela Polícia Civil
A prisão foi realizada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), nas proximidades da Avenida da França.
Em interrogatório preliminar, o suspeito confessou o crime e alegou ter agido após um desentendimento com a vítima. Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.