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Suspeito de matar homem em situação de rua a facadas em praça pública de Salvador é preso

Homem confessou o crime durante interrogatório

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:34

Polícia Civil investigou caso
Polícia Civil  Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso nesta segunda-feira (1º), suspeito de matar um homem em situação de rua na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

A vítima, identificada como Eliandro Moura, de 33 anos, foi morta com um golpe de faca na manhã de sábado (30).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido identificado e era monitorado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A prisão foi realizada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), nas proximidades da Avenida da França.

Em interrogatório preliminar, o suspeito confessou o crime e alegou ter agido após um desentendimento com a vítima. Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Salvador

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