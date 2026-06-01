ENTENDA

Novas regras limitam idade para corridas de rua na Bahia

Veja os detalhes da Nota Técnica dConselho Regional de Educação Física

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:58

Corrida de rua na Bahia Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A participação de adolescentes em corridas de rua na Bahia passará a seguir critérios mais rígidos de idade e distância. A mudança faz parte da Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, publicada pelo Conselho Regional de Educação Física da Bahia (CREF13/BA), que estabelece um conjunto de normas para aumentar a segurança dos atletas e padronizar a realização de eventos no estado.

Pelas diretrizes, jovens de 14 e 15 anos poderão disputar apenas provas de até 5 quilômetros. Atletas de 16 e 17 anos ficam limitados a percursos de até 10 quilômetros, enquanto participantes de 18 e 19 anos poderão competir em provas de até 21,1 quilômetros. As medidas estão em vigor desde 17 de abril, quando a nota foi publicada, e seguem as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, de 8 de maio.

As exigências na Bahia não se restringem aos participantes. A nota determina que todas as corridas de rua realizadas no estado deverão obter o chamado "Permit", autorização oficial emitida pela Federação Bahiana de Atletismo (FBA). Sem o documento, a prova não terá reconhecimento oficial junto às entidades esportivas.

25 provas de corrida para fazer em junho de 2026 1 de 25

Para conseguir a autorização, os organizadores precisarão apresentar uma série de documentos e comprovações. Entre eles estão a indicação de um diretor técnico, obrigatoriamente profissional de Educação Física com registro ativo no CREF, e de um diretor médico com registro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM), responsável por toda a estrutura de atendimento de saúde e emergência do evento.

Outra exigência é a contratação de seguro de acidentes pessoais para todos os atletas inscritos. A cobertura deverá incluir acidentes pessoais, invalidez permanente total ou parcial e morte acidental durante o período do evento.

Atendimento médico

A nota também estabelece parâmetros mínimos para atendimento médico. Qualquer corrida deverá contar com pelo menos uma ambulância de suporte avançado (UTI móvel) e uma ambulância de suporte básico. A estrutura poderá ser ampliada de acordo com o número de participantes e a extensão do percurso. O texto ainda prevê a presença de desfibriladores externos automáticos (DEA), recomendando um equipamento para cada 2 mil participantes.

Em razão das altas temperaturas frequentemente registradas na Bahia, o documento cria regras específicas para hidratação. Embora a regulamentação nacional preveja postos de água a cada cinco quilômetros, a nota técnica recomenda que a distância entre os pontos seja reduzida para até 2,5 quilômetros e, preferencialmente, para até dois quilômetros em provas com percursos superiores a cinco quilômetros. Também é sugerida a oferta de bebidas isotônicas em corridas acima de 10 quilômetros.

As regras determinam ainda que os percursos sejam totalmente isolados do tráfego de veículos sempre que possível, com uso de cones, gradis, fitas de sinalização e equipes de apoio distribuídas ao longo do trajeto. Os organizadores também deverão comunicar previamente os órgãos de trânsito e segurança pública para obtenção das autorizações necessárias.

O monitoramento das condições climáticas passa a ser obrigatório. Em situações de calor extremo, alta umidade, chuvas intensas, ventos fortes ou risco de tempestades, os responsáveis poderão alterar o horário da largada, reforçar a estrutura médica, reduzir o percurso ou até cancelar a prova. Segundo o documento, a proteção à vida e à saúde dos participantes deve prevalecer sobre interesses comerciais e de cronograma.