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Novas regras limitam idade para corridas de rua na Bahia

Veja os detalhes da Nota Técnica dConselho Regional de Educação Física

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:58

Corrida do SESI está na 2ª edição e será realizada simultaneamente em todas as capitais do país
Corrida de rua na Bahia Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A participação de adolescentes em corridas de rua na Bahia passará a seguir critérios mais rígidos de idade e distância. A mudança faz parte da Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, publicada pelo Conselho Regional de Educação Física da Bahia (CREF13/BA), que estabelece um conjunto de normas para aumentar a segurança dos atletas e padronizar a realização de eventos no estado.

Pelas diretrizes, jovens de 14 e 15 anos poderão disputar apenas provas de até 5 quilômetros. Atletas de 16 e 17 anos ficam limitados a percursos de até 10 quilômetros, enquanto participantes de 18 e 19 anos poderão competir em provas de até 21,1 quilômetros. As medidas estão em vigor desde 17 de abril, quando a nota foi publicada, e seguem as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, de 8 de maio. 

As exigências na Bahia não se restringem aos participantes. A nota determina que todas as corridas de rua realizadas no estado deverão obter o chamado "Permit", autorização oficial emitida pela Federação Bahiana de Atletismo (FBA). Sem o documento, a prova não terá reconhecimento oficial junto às entidades esportivas.

25 provas de corrida para fazer em junho de 2026

6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução
6 de junho: Corre Louco Night Run - Simões Filho. Largada às 19h, na Praça da Bíblia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-louco por Reprodução
7 de junho: Corrida das Igrejas - Porto Seguro. Largada na Orla Norte - Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1a-corrida-das-igrejas-20260114101738 por Reprodução
7 de junho: Corrida da Bamor - Salvador. Local: Orla de Pituaçu, às 5h30. Mais informações em: https://www.meubilhete.com.br/corrida-da-bamor por Reprodução
7 de junho: Treinão Jr. Junino - Conceição do Coité, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/treinao-jr-junino-coite por Reprodução
7 de junho: Trilha da Elite - Catu. Largada em frente ao Atakarejo, às 7h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trilha-da-elite por Reprodução
7 de junho: Corre Abrantes - Camaçari. Largada às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-abrantes por Reprodução
7 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Irecê. Concentração às 6h30 na Praça Dr. Mário Dourado Sobrinho (Praça do Banco do Brasil). Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/circuito-sesc-de-corridas-2026-etapa-irece/3333695?referrer=www.sescbahia.com.br&referrer=www.sescbahia.com.br por Reprodução
7 de junho: 1º Circuito Corre Junto - São Sebastião do Passé. Concentração no Buteco do Fusca, às 6h30. https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/circuito-corre-junto por Reprodução
7 de junho: 5ª Meia Maratona da Capital da Fé - Bom Jesus da Lapa. Largada às 6h45. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/5a-meia-maratona-da-capital-da-fe-07-06-2026/ por Reprodução
13 de junho: Corrida Serrinha 150 anos; Largada: Centro, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/corida-serrinha-150-anos por Reprodução
13 de junho: Frajola Run - Dias D'Ávila. Largada na Praça do Imbassaí, às 17h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/frajola-run-experience por Reprodução
14 de junho: 3ª Corrida de Rua Brumado 149 anos - Brumado. Largada na Praça Armindo Azevedo, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-de-rua-brumado-149-anos por Reprodução
14 de junho: Corrida Ecológica - Lauro de Freitas. Largada: em frente ao  Centro Administrativo de Lauro de Freitas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ii-corrida-ecologica-de-lauro-de-freitas por Reprodução
14 de junho: Circuito Corrida da Praia 2ª Etapa - Ilhéus. Largada: Praia dos Milionários, às 19h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2a-etapa-do-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
14 de junho: Corrida Movimento - Salvador. Largada na Praça Osório Villas Boas (antiga sede de praia do Bahia), na nova Orla de Salvador, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/4-corrida-movimento por Reprodução
14 de junho: 3º Longão Junino - Dias D'Ávila. Saída: Praça da Nova Dias D’Ávila (21km) e Biribeira (10km), às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-longao-junino por Reprodução
14 de junho: Coopag run - Várzea Nova. Largada na Cidade do Saber, às 7h. Mais informações em: https://centraldacorrida.com.br/evento/3coopagrun por Reprodução
27 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Largada: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 19h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
20 de junho: 4ª Corrida de São João de Paratinga - Paratinga. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/4a-corrida-de-sao-joao-de-paratinga/ por Reprodução
21 de junho: Circuito Itamaraju Run Inverno - Itamaraju. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/inscricao/circuitoitamarajuruninvernokitlagoa/ por Reprodução
21 de junho: 2ª Meia Maratona Bella - Itabela. Mais informações em: https://www.instagram.com/esportes_itabela/ por Reprodução
27 de junho - Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Concentração: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 18h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
27 de junho: Porto Saúde Track&Field Experience Running Profit Runner - Porto Seguro. Local: Arraial d’Ajuda Praça Brigadeiro Eduardo Gomes. Largada às 16h15. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-213/ por Reprodução
28 de junho: Circuito Banco do Brasil - Salvador. Largada no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.circuitobb.com.br/salvador/unica por Reprodução
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6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução

Para conseguir a autorização, os organizadores precisarão apresentar uma série de documentos e comprovações. Entre eles estão a indicação de um diretor técnico, obrigatoriamente profissional de Educação Física com registro ativo no CREF, e de um diretor médico com registro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM), responsável por toda a estrutura de atendimento de saúde e emergência do evento.

Outra exigência é a contratação de seguro de acidentes pessoais para todos os atletas inscritos. A cobertura deverá incluir acidentes pessoais, invalidez permanente total ou parcial e morte acidental durante o período do evento.

Atendimento médico

A nota também estabelece parâmetros mínimos para atendimento médico. Qualquer corrida deverá contar com pelo menos uma ambulância de suporte avançado (UTI móvel) e uma ambulância de suporte básico. A estrutura poderá ser ampliada de acordo com o número de participantes e a extensão do percurso. O texto ainda prevê a presença de desfibriladores externos automáticos (DEA), recomendando um equipamento para cada 2 mil participantes.

Em razão das altas temperaturas frequentemente registradas na Bahia, o documento cria regras específicas para hidratação. Embora a regulamentação nacional preveja postos de água a cada cinco quilômetros, a nota técnica recomenda que a distância entre os pontos seja reduzida para até 2,5 quilômetros e, preferencialmente, para até dois quilômetros em provas com percursos superiores a cinco quilômetros. Também é sugerida a oferta de bebidas isotônicas em corridas acima de 10 quilômetros.

As regras determinam ainda que os percursos sejam totalmente isolados do tráfego de veículos sempre que possível, com uso de cones, gradis, fitas de sinalização e equipes de apoio distribuídas ao longo do trajeto. Os organizadores também deverão comunicar previamente os órgãos de trânsito e segurança pública para obtenção das autorizações necessárias.

O monitoramento das condições climáticas passa a ser obrigatório. Em situações de calor extremo, alta umidade, chuvas intensas, ventos fortes ou risco de tempestades, os responsáveis poderão alterar o horário da largada, reforçar a estrutura médica, reduzir o percurso ou até cancelar a prova. Segundo o documento, a proteção à vida e à saúde dos participantes deve prevalecer sobre interesses comerciais e de cronograma.

A nota técnica foi elaborada por um grupo de trabalho formado por representantes do CREF13/BA, da Federação Bahiana de Atletismo (FBA), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), da Polícia Militar da Bahia, de organizadores de eventos e de instituições acadêmicas. 

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