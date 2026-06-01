LEGISLAÇÃO

Servidores municipais de Salvador podem ganhar folga no dia do aniversário; entenda

Projeto tramita na Câmara Municipal

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:47

Câmara Municipal Crédito: Divulgação

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador pretende conceder ponto facultativo aos servidores públicos municipais no dia de seus aniversários.

De autoria do vereador Felipe Santana (PSD), a proposta contempla servidores da administração pública municipal de Salvador.

De acordo com o texto, o servidor deverá comunicar previamente à chefia sobre a intenção de utilizar o benefício. O trabalhador também deverá atender aos critérios que serão definidos em regulamentação posterior.

Caso o aniversário ocorra em um fim de semana ou feriado, o servidor poderá usufruir da folga no primeiro dia útil subsequente ou em outra data acordada com a chefia, desde que dentro do mesmo ano.