Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores municipais de Salvador podem ganhar folga no dia do aniversário; entenda

Projeto tramita na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:47

Câmara Municipal
Câmara Municipal Crédito: Divulgação

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador pretende conceder ponto facultativo aos servidores públicos municipais no dia de seus aniversários.

De autoria do vereador Felipe Santana (PSD), a proposta contempla servidores da administração pública municipal de Salvador.

De acordo com o texto, o servidor deverá comunicar previamente à chefia sobre a intenção de utilizar o benefício. O trabalhador também deverá atender aos critérios que serão definidos em regulamentação posterior.

Leia mais

Imagem - Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade

Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade

Imagem - Brasileiros poderão usar nova Carteira de Identidade Nacional para entrar em 8 países; saiba quais

Brasileiros poderão usar nova Carteira de Identidade Nacional para entrar em 8 países; saiba quais

Imagem - Toyota inaugura nova fábrica com investimento de R$ 11 bilhões e 2 mil empregos

Toyota inaugura nova fábrica com investimento de R$ 11 bilhões e 2 mil empregos

Caso o aniversário ocorra em um fim de semana ou feriado, o servidor poderá usufruir da folga no primeiro dia útil subsequente ou em outra data acordada com a chefia, desde que dentro do mesmo ano.

Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, os servidores municipais já têm direito a uma folga no dia do aniversário. A lei, de autoria do vereador Lulinha da Gente (UB), foi sancionada em março deste ano.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116

Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116
Imagem - Obras Sociais Irmã Dulce abrem 65 vagas temporárias para produção de panetones

Obras Sociais Irmã Dulce abrem 65 vagas temporárias para produção de panetones
Imagem - Homem que matou companheira com mais de 40 facadas em Salvador vai a júri popular nesta quarta (3)

Homem que matou companheira com mais de 40 facadas em Salvador vai a júri popular nesta quarta (3)