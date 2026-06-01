OPORTUNIDADE

Obras Sociais Irmã Dulce abrem 65 vagas temporárias para produção de panetones

Confira os detalhes das vagas abertas

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:29

Por dia, a fábrica produz de 8 a 12 mil unidades de panetone Crédito: Priscila Natividade/CORREIO

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estão com 65 vagas abertas para trabalho temporário na Indústria de Panificação Dulce Natura, em Salvador. Entre as funções estão ajudante de padeiro, forneiro, embalador, auxiliar de serviços gerais, ajudante de motorista, atendente comercial e promotor de vendas.

Os profissionais selecionados começam a trabalhar em agosto e há chances de efetivação após a temporada natalina, segundo a Osid. Interessados podem se inscrever pela plataforma Gupy (obrassociaisirmadulce.gupy.io) ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br, informando no assunto do e-mail a vaga desejada.

"Com o aumento a cada ano da produção dos Panetones Santa Dulce, precisamos cada vez mais cedo antecipar o início da fabricação e ampliar a equipe de profissionais para dar conta de toda a demanda até o Natal", explica a coordenadora da Indústria Dulce Natura, Laiza Oliveira.

Além dos panetones produzidos para o período natalino, a Indústria Dulce Natura funciona o ano inteiro fabricando itens como pães, broas, brownies, cookies e biscoitos.

Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para a manutenção das atividades das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição fundada por Santa Dulce dos Pobre que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, incluindo idosos, pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de risco social, usuários de substâncias psicoativas, entre outros públicos.

Vagas temporárias abertas

Ajudante de padeiro – 19 vagas

Embalador – 29 vagas

Forneiro – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 4 vagas

Promotor de vendas – 3 vagas

Atendente comercial (loja Dulce Natura) – 4 vagas

Atendente comercial (televendas) – 2 vagas