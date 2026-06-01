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Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116

Condutor passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:25

Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia
Acidente envolvendo van e caminhão na BR-116 deixou 16 pessoas mortas neste domingo (31) Crédito: Reprodução

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que deixou 16 mortos na BR-116, na região de Santa Teresinha, no interior da Bahia. O condutor passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o homem foi identificado como Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos. O acidente ocorreu na noite deste domingo (31), por volta das 19h, na altura do km 506 da rodovia BR-116. Uma testemunha ocular relatou ter visto o caminhão conduzido por Tauan invadir a contramão e atingir a van.

Acidente aconteceu na BR-116

Acidente aconteceu na BR-116 por DuduNews
Débora e Neila eram casadas por Reprodução
Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques por Reprodução
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Acidente aconteceu na BR-116 por DuduNews

Tauan ficou ferido após a colisão e foi encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde recebeu voz de prisão e participou da audiência de custódia por videoconferência. Ele segue internado sob custódia, sendo monitorado pela Polícia Militar até receber alta hospitalar.

As vítimas viajaram de Salvador para Amargosa para participar de uma festa de aniversário. No retorno para casa, o veículo se envolveu na colisão. A maioria dos ocupantes da van era moradora do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As 16 vítimas morreram no local e ficaram presas às ferragens. Motoristas que passavam pela rodovia tentaram prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate. Além dos mortos, quatro pessoas ficaram gravemente feridas: três ocupantes da van e o motorista do caminhão, segundo informações da TV Subaé.

Vítimas do acidente na BR-116

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução
Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel); por Reprodução
Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene); por Reprodução
Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos; por Reprodução
Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole); por Reprodução
Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia); por Reprodução
Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos; por Reprodução
Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson); por Reprodução
Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia); por Reprodução
Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole). por Reprodução
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Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução

Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médicos Legais (IMLs) de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos procedimentos de identificação e necropsia.

Tauan poderá responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando o autor assume o risco de provocar a morte de terceiros.

A 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia.

O CORREIO não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

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