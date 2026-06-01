BAHIA

Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116

Condutor passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:25

Acidente envolvendo van e caminhão na BR-116 deixou 16 pessoas mortas neste domingo (31) Crédito: Reprodução

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que deixou 16 mortos na BR-116, na região de Santa Teresinha, no interior da Bahia. O condutor passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o homem foi identificado como Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos. O acidente ocorreu na noite deste domingo (31), por volta das 19h, na altura do km 506 da rodovia BR-116. Uma testemunha ocular relatou ter visto o caminhão conduzido por Tauan invadir a contramão e atingir a van.

Acidente aconteceu na BR-116 1 de 3

Tauan ficou ferido após a colisão e foi encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde recebeu voz de prisão e participou da audiência de custódia por videoconferência. Ele segue internado sob custódia, sendo monitorado pela Polícia Militar até receber alta hospitalar.

As vítimas viajaram de Salvador para Amargosa para participar de uma festa de aniversário. No retorno para casa, o veículo se envolveu na colisão. A maioria dos ocupantes da van era moradora do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As 16 vítimas morreram no local e ficaram presas às ferragens. Motoristas que passavam pela rodovia tentaram prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate. Além dos mortos, quatro pessoas ficaram gravemente feridas: três ocupantes da van e o motorista do caminhão, segundo informações da TV Subaé.

Vítimas do acidente na BR-116 1 de 10

Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médicos Legais (IMLs) de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos procedimentos de identificação e necropsia.

Tauan poderá responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando o autor assume o risco de provocar a morte de terceiros.

A 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia.