Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que matou companheira com mais de 40 facadas em Salvador vai a júri popular nesta quarta (3)

Crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro de São Marcos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:14

Mulher foi mortas com golpes de faca em Salvador
Mulher foi mortas com golpes de faca em Salvador Crédito: Reprodução

O homem que matou a companheira  com 44 facadas no bairro de São Marcos, em Salvador, vai a júri popular na quarta-feira (3), no Fórum Ruy Barbosa. O crime foi registrado em 5 de janeiro deste ano, quando Gilmar Correia da Silva atacou Lindiane Rufino Soares, com quem teve uma filha de 10 anos. Eles estavam juntos há 15 anos. 

O crime ocorreu em um apartamento localizado na Estrada do Mandu. Segundo a família da vítima, eles estavam brigados desde 1° de dezembro. Ele está preso preventivamente e será julgado por feminicídio.

Em 31 de março, a juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do acusado. Na decisão, a magistrada destacou que o crime "demonstra a extrema violência do réu, que teria utilizado de uma arma branca para desferir inúmeros golpes na companheira, no interior da residência do casal, tirando-lhe a vida, supostamente, com extrema agressividade e descontrole emocional (44 facadas e amputação traumática da ponta do dedão da mão direita da vítima)". 

Segundo informações da família de Lindiane, em entrevista à TV Bahia, Gilmar Correia chamou uma viagem por aplicativo e tentou fugir, após matar a companheira. O motorista negou a viagem ao perceber que o homem estava com as roupas sujas de sangue. Gilmar foi preso por uma policial militar, que já tinha deixado o serviço e estava a caminho de casa.

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116

Justiça mantém a prisão de caminhoneiro envolvido em acidente com 16 mortos na BR-116
Imagem - Obras Sociais Irmã Dulce abrem 65 vagas temporárias para produção de panetones

Obras Sociais Irmã Dulce abrem 65 vagas temporárias para produção de panetones
Imagem - Novas regras limitam idade para corridas de rua na Bahia

Novas regras limitam idade para corridas de rua na Bahia