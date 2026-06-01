FEMINICÍDIO

Homem que matou companheira com mais de 40 facadas em Salvador vai a júri popular nesta quarta (3)

Crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro de São Marcos

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:14

Mulher foi mortas com golpes de faca em Salvador Crédito: Reprodução

O homem que matou a companheira com 44 facadas no bairro de São Marcos, em Salvador, vai a júri popular na quarta-feira (3), no Fórum Ruy Barbosa. O crime foi registrado em 5 de janeiro deste ano, quando Gilmar Correia da Silva atacou Lindiane Rufino Soares, com quem teve uma filha de 10 anos. Eles estavam juntos há 15 anos.

O crime ocorreu em um apartamento localizado na Estrada do Mandu. Segundo a família da vítima, eles estavam brigados desde 1° de dezembro. Ele está preso preventivamente e será julgado por feminicídio.



Em 31 de março, a juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do acusado. Na decisão, a magistrada destacou que o crime "demonstra a extrema violência do réu, que teria utilizado de uma arma branca para desferir inúmeros golpes na companheira, no interior da residência do casal, tirando-lhe a vida, supostamente, com extrema agressividade e descontrole emocional (44 facadas e amputação traumática da ponta do dedão da mão direita da vítima)".

