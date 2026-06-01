Brasileiros poderão usar nova Carteira de Identidade Nacional para entrar em 8 países; saiba quais

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Millena Marques
Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:19
Os brasileiros podem utilizar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento para ingressar em oito países da América do Sul.
Os países assinaram o novo acordo de inclusão da CIN na lista de documentos de identidade aceitos na sexta-feira (29), durante reunião de ministros da Justiça e do Interior do Mercosul, no Paraguai.
Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:
Passarão a aceitar a CIN:
Argentina
Paraguai
Uruguai
Bolívia
Chile
Colômbia
Equador
Peru
Até o momento, não há detalhes oficiais de quando a medida entrará em vigor. A expectativa é de que os turistas brasileiros consigam entrar nos oito países a partir de agosto.
Dessa forma, a CIN se junta a uma lista de documentos que já são aceitos por esses países. Hoje, para entrar nos oito países citados, os brasileiros já podem usar: Registro de Identidade Civil; o RG expedido por cada estado; o passaporte.