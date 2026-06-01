TURISMO

Brasileiros poderão usar nova Carteira de Identidade Nacional para entrar em 8 países; saiba quais

Expctativa é de que novo acordo entre em vigor em agosto

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:19

Argentina é um deles Crédito: Shutterstock

Os brasileiros podem utilizar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento para ingressar em oito países da América do Sul.

Os países assinaram o novo acordo de inclusão da CIN na lista de documentos de identidade aceitos na sexta-feira (29), durante reunião de ministros da Justiça e do Interior do Mercosul, no Paraguai.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

Passarão a aceitar a CIN:

Argentina

Paraguai

Uruguai

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Peru

Até o momento, não há detalhes oficiais de quando a medida entrará em vigor. A expectativa é de que os turistas brasileiros consigam entrar nos oito países a partir de agosto.