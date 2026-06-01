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Brasileiros poderão usar nova Carteira de Identidade Nacional para entrar em 8 países; saiba quais

Expctativa é de que novo acordo entre em vigor em agosto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:19

Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas
Argentina é um deles Crédito: Shutterstock

Os brasileiros podem utilizar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento para ingressar em oito países da América do Sul.

Os países assinaram o novo acordo de inclusão da CIN na lista de documentos de identidade aceitos na sexta-feira (29), durante reunião de ministros da Justiça e do Interior do Mercosul, no Paraguai.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:

Peru por Reprodução | Freepik
Argentina por Shutterstock
Paraguai  por Divulgação
Uruguai  por Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons
Bolívia por Aizar Raldes/AFP
Chile por HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP
Equador  por Pixabay
Colômbia por JUAN BARRETO / AFP
1 de 8
Peru por Reprodução | Freepik

Passarão a aceitar a CIN:

Argentina

Paraguai

Uruguai

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Peru

Até o momento, não há detalhes oficiais de quando a medida entrará em vigor. A expectativa é de que os turistas brasileiros consigam entrar nos oito países a partir de agosto.

Dessa forma, a CIN se junta a uma lista de documentos que já são aceitos por esses países. Hoje, para entrar nos oito países citados, os brasileiros já podem usar: Registro de Identidade Civil; o RG expedido por cada estado; o passaporte.

Tags:

Documentos Identidade

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