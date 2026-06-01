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Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas e mais: confira os artistas confirmados no São João em Salvador

Serão realizados festejos juninos no Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e outros bairros da capital

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:03

Alceu Valença vai se apresentar de graça no São João em Salvador
Alceu Valença vai se apresentar de graça no São João em Salvador Crédito: Ícaro Soares/GOVBA

O São João da Bahia 2026 em Salvador terá apresentação de grandes artistas nacionais, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Mestrinho, Falamansa, Limão com Mel, Del Feliz e Mastruz com Leite. Os shows gratuitos acontecem nos circuitos do Pelourinho, Largo do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, além dos bairros de Paripe, Periperi, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Itapuã. 

A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), lançou oficialmente o São João da Bahia 2026 na última sexta-feira (29), em Paulo Afonso, mas as atrações foram confirmadas nesta segunda-feira (1º). Os detalhes ainda não foram divulgados. Os festejos acontecem em mais de 280 municípios, durante as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro. 

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A Sufotur atuará em conjunto com os órgãos que compõem o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), coordenado pela Secretaria da Segurança Pública, reunindo instituições estaduais, federais e municipais para garantir suporte nas áreas de segurança, saúde, direitos humanos e atendimento ao público durante o período. 

O tradicional São João no Parque de Exposições não acontecerá neste ano em Salvador. Em nota, a Sufotur informou que o objetivo é promover o São João mais perto dos bairros. "A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", disse. 

Arraiá da Prefs

Nesta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Salvador também divulgou a programação oficial no Pelourinho. O Arraiá da Prefs acontece entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal. Entre as atrações estão cortejo junino e apresentações de quadrilhas, além de bandas, DJs e aulas de forró. A programação inclui ainda a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, nos dias 13 e 19. Os dias de festa vão reunir música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais.

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
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