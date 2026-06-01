DE GRAÇA

Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas e mais: confira os artistas confirmados no São João em Salvador

Serão realizados festejos juninos no Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e outros bairros da capital

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:03

Alceu Valença vai se apresentar de graça no São João em Salvador Crédito: Ícaro Soares/GOVBA

O São João da Bahia 2026 em Salvador terá apresentação de grandes artistas nacionais, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Mestrinho, Falamansa, Limão com Mel, Del Feliz e Mastruz com Leite. Os shows gratuitos acontecem nos circuitos do Pelourinho, Largo do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, além dos bairros de Paripe, Periperi, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Itapuã.

A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), lançou oficialmente o São João da Bahia 2026 na última sexta-feira (29), em Paulo Afonso, mas as atrações foram confirmadas nesta segunda-feira (1º). Os detalhes ainda não foram divulgados. Os festejos acontecem em mais de 280 municípios, durante as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro.

A Sufotur atuará em conjunto com os órgãos que compõem o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), coordenado pela Secretaria da Segurança Pública, reunindo instituições estaduais, federais e municipais para garantir suporte nas áreas de segurança, saúde, direitos humanos e atendimento ao público durante o período.

O tradicional São João no Parque de Exposições não acontecerá neste ano em Salvador. Em nota, a Sufotur informou que o objetivo é promover o São João mais perto dos bairros. "A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", disse.

Arraiá da Prefs

Nesta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Salvador também divulgou a programação oficial no Pelourinho. O Arraiá da Prefs acontece entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal. Entre as atrações estão cortejo junino e apresentações de quadrilhas, além de bandas, DJs e aulas de forró. A programação inclui ainda a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, nos dias 13 e 19. Os dias de festa vão reunir música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais.