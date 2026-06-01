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Saiba quais artistas terão os cachês mais caros no São João da Bahia em 2026

Painel do MP-BA apresenta dados sobre a contratação de grandes artistas no estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:47

São João de Irecê
Festa de São João na Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura Irecê

As primeiras informações oficiais sobre a contratação de artistas para o São João da Bahia deste ano foram divulgadas nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os dados integram o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, que conta com informações disponibilizadas por 83 cidades que, juntas, contrataram 578 apresentações. O total investido nos eventos chega a R$ 124 milhões. 

A ferramenta permite que qualquer cidadão acompanhe informações sobre contratações artísticas, valores investidos, horários e locais das apresentações realizadas durante os festejos juninos. Neste ano, uma nota técnica do MP-BA recomenda contratações com cachês de até R$ 700 mil na Bahia. Os valores mais altos no estado ultrapassam esse valor, conforme os dados do painel. 

A atração com o maior cachê na Bahia contratada até então é a dupla Zé Neto e Cristiano, com valor de R$ 905 mil. A dupla vai se apresentar em três cidades no estado: Tucano, Conceição do Jacuípe e Porto Seguro.

A segunda atração com o maior cachê também é uma dupla sertaneja, Maiara e Maraísa, que receberá R$ 784 mil por cada um dos shows realizados nos municípios de Serra do Ramalho e Conceição do Jacuípe. Confira as demais atrações na galeria abaixo. 

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026

Zé Neto e Cristiano (R$ 905 miL)  por Reprodução/Redes Sociais
 Maiara e Maraisa (R$ 784 mil) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (R$ 750 mil)  por Divulgação
Matheus e Kauan (R$ 705 mil)  por Reprodução
Pablo (R$ 704 mil)  por Divulgação
Thiaguinho (R$ 700 mil) por Divulgação
Léo Santana (R$ 650 mil)  por Tomzé Fonseca/ Agnews
Murilo Huff (R$  650 mil)  por Reprodução
Calcinha Preta (R$ 646 mil)  por Divulgação
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Zé Neto e Cristiano (R$ 905 miL)  por Reprodução/Redes Sociais

Até esta segunda-feira (1º), 83 das 417 cidades baianas haviam informado ao painel os dados sobre as contratações no São João. O número representa cerca de 20% do total de municípios. A expectativa é que mais prefeituras forneçam informações até o início das festas. 

Conforme os dados divulgados, as cidades que mais investiram nos eventos são: Luís Eduardo Magalhães (R$ 6,42 milhões), Conceição do Jacuípe (R$ 5,97 milhões), Riachão do Jacuípe (R$ 5,5 milhões), Tucano (R$ 4,73 milhões) e Euclides da Cunha (R$ 4,12 milhões). 

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