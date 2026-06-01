ATRAÇÕES

Saiba quais artistas terão os cachês mais caros no São João da Bahia em 2026

Painel do MP-BA apresenta dados sobre a contratação de grandes artistas no estado

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:47

Festa de São João na Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura Irecê

As primeiras informações oficiais sobre a contratação de artistas para o São João da Bahia deste ano foram divulgadas nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os dados integram o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, que conta com informações disponibilizadas por 83 cidades que, juntas, contrataram 578 apresentações. O total investido nos eventos chega a R$ 124 milhões.

A ferramenta permite que qualquer cidadão acompanhe informações sobre contratações artísticas, valores investidos, horários e locais das apresentações realizadas durante os festejos juninos. Neste ano, uma nota técnica do MP-BA recomenda contratações com cachês de até R$ 700 mil na Bahia. Os valores mais altos no estado ultrapassam esse valor, conforme os dados do painel.

A atração com o maior cachê na Bahia contratada até então é a dupla Zé Neto e Cristiano, com valor de R$ 905 mil. A dupla vai se apresentar em três cidades no estado: Tucano, Conceição do Jacuípe e Porto Seguro.

A segunda atração com o maior cachê também é uma dupla sertaneja, Maiara e Maraísa, que receberá R$ 784 mil por cada um dos shows realizados nos municípios de Serra do Ramalho e Conceição do Jacuípe. Confira as demais atrações na galeria abaixo.

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026 1 de 9

Até esta segunda-feira (1º), 83 das 417 cidades baianas haviam informado ao painel os dados sobre as contratações no São João. O número representa cerca de 20% do total de municípios. A expectativa é que mais prefeituras forneçam informações até o início das festas.